Real Madrid vs Leganés EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro 'blanco' visita este jueves a los 'blanquiazules' en el Estadio Municipal de Butarque por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. El partido será transmitido por DirecTV.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Leganés vía Internet? Trompe.pe. , te traerá el minuto a minuto del partido con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más. ¡No te lo pierdas!



Real Madrid, que viene de una derrota 1-0 ante Villarreal de local por la Liga Santander, buscará voltear la página cuando enfrente a Leganés por la Copa del Rey.



Con 19 puntos de diferencia sobre el líder Barcelona, Real Madrid ve escasa su posibilidad de quedarse con la Liga Santander, por lo que apunta a ganar la Copa del Rey y la Champions League.



Real Madrid vs Leganés: Horarios en el resto de países



Perú / 3:30 p.m.

Colombia / 3:30 p.m.

México / 2:30 p.m.

Argentina / 5:30 p.m.

Chile / 5:30 p.m.

Estados Unidos (Florida) / 3:30 p.m.

España / 9:30 p.m.

💬 Haz clic en la imagen para ver lo que dijo #Zidane en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey contra el @CDLeganes.#RMCopa | #HalaMadridhttps://t.co/dLYiQVE9v5 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 17 de enero de 2018

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, seguro mandará un equipo alterno (con algunos titulares) para el cotejo contra Leganés por la Copa del Rey. Karim Benzema podría estar en el banco de suplentes tras su recuperación.



El que no estará en Real Madrid es el defensa Sergio Ramos. El español aún no está apto para disputar un partido con los merengues.

Real Madrid vs Leganés: Alineaciones probables



Leganés: Champagne; Tito, Siovas, Mantovani, Diego Rico; Gabriel, Rubén Pérez; El Zhar, Naranjo, Amrabat; y Beauvue.



Real Madrid: Casilla; Carvajal, Nacho, Vallejo, Theo; Casemiro, Kovacic, Ceballos; Lucas Vázquez, Mayoral, Asensio.