Real Madrid vs Leganés: EN VIVO EN DIRECTO VER TV ONLINE DIRECTV la Copa del Rey

Real Madrid vs Leganés: EN VIVO EN DIRECTO. Los merengues reciben este miércoles a los blanquiazules en el Estadio Santiago Bernabéu por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. El partido iniciará a las 3:30 p.m. (9:30 p.m. en España) por la señal de DirecTV para toda Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Leganés vía Internet? Trompe.pe. , te traerá el minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más.



Real Madrid buscará su tercer triunfo consecutivo en la presente temporada cuando enfrente a Leganés por la Copa del Rey. Ojo que en el duelo de ida el resultado fue a favor de los blancos por 1-0 (gol de Marco Asensio).



Para el Real Madrid vs Leganés por Copa del Rey, el técnico galo, Zinedine Zidane, recuperará a Sergio Ramos, quien estará desde el arranque para ganar minutos, ya que los habituales titulares de los blancos descansan en este torneo hasta instancias finales.

Y no será el único. El delantero Karim Benzema, que también salió de una lesión, alineará en el Real Madrid vs Leganés por Copa del Rey. El francés hará dupla con Marco Asensio en ataque.



Leganés, por su parte, intentará dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu para revertir el resultado de la ida. Los blanquiazules irán por su primera clasificación a semifinales de la Copa del Rey.



Real Madrid vs Leganés: Alineaciones probables



Real Madrid: Casilla; Achraf, Nacho, Sergio Ramos, Theo; Marcos Llorente, Kovacic, Isco; Lucas Vázquez, Marco Asensio y Benzema.



Leganés: Cuéllar; Zaldua, Siovas, Bustinza, Diego Rico; Brasanac, Rubén Pérez; El Zhar, Amrabat, Gabriel; y Beauvue.