Real Madrid vs Leganés EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por DirecTV y Bein Sports por la Liga Santander.

Real Madrid buscará ante Leganés un nuevo triunfo en la Liga Santander tras ganar a Bayern Munich en Alemania por la ida de semifinales de Champions League.



Real Madrid vs Leganés significa la revancha del equipo madridista contra su verdugo en la Copa del Rey (que lo eliminó en el mismo Bernabeú), antes que se vuelvan a encontrar contra Bayern Munich en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa del Rey.



Tras perder a Dani Carvajal e Isco Alarcón en el Real Madrid vs Bayern, el entrenador blanco Zinedine Zidane no correrá ningún riesgo con los titulares.



En el equipo del Real Madrid para enfrentar al Leganés se han instalado ya dos jugadores que hace pocas fechas eran indiscutibles, el galés Gareth Bale y el francés Karim Benzema.



La baja de Carvajal es la que más problemas genera a Zidane en el Real Madrid vs Leganés porque confió en Achraf en la Copa del Rey, que hasta ese momento había sido sustituto natural del internacional español cuando no pudo jugar.



La presión de ese encuentro torcido desde el inicio que puso al Real Madrid eliminado en la Copa del Rey pudo con el joven marroquí en su peor noche. Volverá a ser titular, desde entonces solo lo fue una vez, en la visita al Espanyol, y se someterá a un examen con opciones de ser el elegido para intentar frenar a Ribery contra el Bayern en las semifinales de la Champions League.



Nacho, la otra opción para el Real Madrid vs Leganés, sigue recuperándose de su lesión muscular y llegará muy justo tras un mes sin competir.



Jugadores como Jesús Vallejo, Theo, Marcos Llorente, Mateo Kovacic y Dani Ceballos tendrían su oportunidad en el Real Madrid vs Leganés.



Mientras, el Leganés visita el Santiago Bernabéu con el claro objetivo de sumar al menos un punto que le permita sellar la salvación matemática sin depender de lo que suceda en el encuentro que mide al Barcelona vs Deportivo de La Coruña en el estadio Riazor.



Con doce puntos de ventaja sobre el Deportivo y cuatro jornadas por disputarse, sólo los goles a favor del equipo coruñés impide a los de Asier Garitano celebrar ya la permanencia por segundo año consecutivo.



Sacar un punto a domicilio ante el Real Madrid, sin embargo, no será fácil pese a que aún se recuerda el partido que cruzó a ambos equipos este curso en el mismo escenario, en la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey y que terminó con triunfo de los blanquiazules por 1-2.



Aquella, curiosamente, fue la última victoria para el Leganés lejos del estadio Butarque. En la Liga Santander, no gana a domicilio desde mediados de octubre.



Para este duelo en el Bernabéu, el Leganés recupera al central argentino Martín Mantovani, que ha trabajado con normalidad durante toda la semana, pero see pierden la cita, en cambio, por problemas físicos, sus compatriotas Ezequiel Muñoz y Alexander Szymanowski, y el extremo Omar Ramos.



PROBABLES ALINEACIONES:



Real Madrid: Casilla; Achraf, Vallejo, Sergio Ramos, Theo; Marcos Llorente, Kovacic, Ceballos, Marco Asensio; Bale y Benzema.



Leganés: Cuéllar; Zaldua, Bustinza, Siovas, Diego Rico; Rubén Pérez, Gabriel; Amrabat, El Zhar, Eraso; y Beauvue.

