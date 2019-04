Real Madrid vs Leganés: EN VIVO Con Bale y Benzema juegan por la Liga Santander

Real Madrid vs Leganés : EN VIVO ONLINE TV El cuadro merengue se enfrenta a los Pepineros este lunes en el estadio Municipal de Butarque por la fecha 32 de la Liga Santader. Real Madrid busca un triunfo ante Léganes para acortar diferencias con el líder Barcelona. (2:00 p.m. hora peruana) (TV: DirectV para América) (21:00 horas españolas) (TV: BeIN Sports LaLiga para España)



El partido Real Madrid vs Leganés será una oportunidad para los merengues para mantener las buenas sensaciones e intentar ganar la mayor cantidad de partidos en la nueva era de Zinedine Zidane, que ya anunció cambios para la próxima temporada.



No obstante, el encuentro Real Madrid vs Leganés podría tener el ingrediente adicional de acortar diferencias con respecto al líder Barcelona, que empató ante el colero Huesca. Los blancos con un triunfo quedarían a once de los azulgranas y a dos del segundo Atlético Madrid a falta de seis partidos.



Entre tanto, el encuentro Real Madrid vs Leganés, para los Pepineros será un duelo de trámite tras conseguir salvar la categoría. Eso sí, la búsqueda de la hazaña está contemplada en el espíritu deportivo del equipo.



Pero para los locales, también queda la posibilidad remota de alcanzar los puestos de clasificación a la Europa League que ostentan en este momento Valencia y Getafe. Por ello, sumar puntos en el Real Madrid vs Leganés, es un objetivo preciado.



Todo tiene sabor a castigo en el final de una temporada para el olvido del Real Madrid. Jugar un lunes, cuatro años y medio después, con el único aliciente de pelear por la segunda plaza con un Atlético de Madrid que ganó su partido, provoca que solo el amor propio de los futbolistas madridistas se ponga en juego en Butarque, estadio donde siempre ganaron hasta que este curso cayeron en Copa del Rey en un choque condicionado por el resultado a favor de la ida.

Video: Gol 2 de Real Madrid

Con miras al encuentro Real Madrid vs Leganés, el DT Zinedine Zidane no podrá contar con el reciente lesionado Sergio Ramos, pero recuperó a Dani Carbajal. Ello obliga al ingreso de Nacho Fernández, y se suma la titularidad de Thibaut Courtois y Vinicius.



No es descartable que en portería vuelva a aparecer Luca Zidane. En el centro del campo si se confirma la baja de Kroos habría opciones para Isco retrasando su posición o Dani Ceballos, y en el tridente ofensivo todo apunta a una nueva oportunidad de brillar a Gareth Bale en los que se perfilan como últimos partidos de blanco.

Real Madrid vs Leganés: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO por DirecTv y Bein Sports con Bale y Benzema por la Liga Santander Real Madrid vs Leganés: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO por DirecTv y Bein Sports con Bale y Benzema por la Liga Santander

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Leganés:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Modric, Isco; Bale, Marco Asensio y Benzema.

Leganés : Cuéllar; Juanfran, Bustinza, Rodrigo Tarín, Siovas, Jonathan Silva; Rubén Pérez, Vesga, Óscar Eraso; Braithwaite y Carrillo.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.