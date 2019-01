Real Madrid vs Leganés EN VIVO con Benzema y Vinicius por octavos de final de la Copa del Rey 

Real Madrid vs Leganés EN VIVO EN DIRECTO ambas escuadras se enfrentan en el primer partido de los octavos de final de la Copa del Rey , duelo pactado para este miércoles en el Santiago Bernabéu, desde las 3:30 p.m., (hora peruana) y que puedes seguir desde la señal de DIRECTV Sports (C-610) para Latinoamérica. Para España, la trasmisión estará a cargo de BeIN Sports.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Leganés? Trome.pe, tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más del partido a jugarse en Madrid.



El Real Madrid vs Leganés es la válvula de escape que necesitan los pupilos de Santiago Solari, tras una crisis de resultados en La Liga que se agudizó hace tres días con la derrota 2-0 frente a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu y por ellos el 'Indiecito' presentará algunas variantes.



Real Madrid vs. Leganés: horarios del partido

México 2:30 p.m. | DIRECTV

Perú 3:30 p.m. | DIRECTV

Ecuador 3:30 p.m. | DIRECTV

Colombia 3:30 p.m. | DIRECTV

Bolivia 4:30 p.m. | DIRECTV

Argentina 5:30 p.m. | DIRECTV

Chile 5:30 p.m. | DIRECTV

Uruguay 5:30 p.m. | DIRECTV

Paraguay 5:30 p.m. | DIRECTV

España 9:30 p.m. | DIRECTV



Leganés busca repetir la historia ante Real Madrid

Para este Real Madrid vs Leganés , Keylor Navas volvería a bajo los tres palos y Jesús Vallejos iría la zaga en reemplazo de los lesionados Thibaut Courtois y Raphael Varane. Isco Alarcón, también volvería como titular en el medio sector y contaría con Dani Ceballos, Lucas Vázquez, Vinicius Junior para llegar al gol o dejar a Karim Benzema cara a cara con el golero.



Pero la visita tampoco llega en su mejor momento al Real Madrid vs Leganés, pues suma cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria (1 derrota y 3 empates). Los de Mauricio Pellegrino también apuestan todas sus fichas a la Copa del Rey tras dejar en el camino a Rayo Vallecano y ahora querrán repetir aquella eliminación histórica a los galácticos.



Real Madrid vs. Leganés : Alineaciones posibles.



Real Madrid: Keylor Navas; Odriozola, Nacho, Vallejo, Reguilón; Casemiro, Ceballos, Isco; Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema.



Leganés: Cuéllar; Nyom, Tarín, Bustinza, Siovas, Juanfran; Recio, Rubén Pérez, Gumbau; Braithwaite y El Zhar.