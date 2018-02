Real Madrid vs Levante: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander

Real Madrid vs Levante : EN DIRECTO ONLINE TV El cuadro merengue enfrenta al equipo azulgrana este sábado en el estadio Ciudad de Valencia por la fecha 22 de la Liga Santander. Real Madrid obligado a ganar a Levante para asegurar clasificación a la Champions League. (2:45 p.m. hora peruana) (TV: ESPN 2) (20:45 horas españolas) (TV: Bein Sports LaLiga para España)



No partido fácil para el equipo de Zinedine Zidane y el Real Madrid vs Levante no es la excepción. Atrás quedaron las sensaciones de superioridad absoluta en el cuadro blanco y perder ya no es una posibilidad lejana.



Real Madrid vs Levante enfrenta a dos rivales en zonas diferentes de la tabla de posiciones y con objetivos distintos. Los blancos no quieren salir de la zona de claisifación a Champions y mucho menos cosechar un resultado diferente a la victoria debido a la irregularidad a lo largo de la temporada.



Por su parte, los 'Granotas' tiene un escollo en sus pretensiones. Una derrota en el Real Madrid vs Levante los podría poner en los últimos lugares y con ello quedar dentro de los puestos de descenso.

No obstante, el Real Madrid vs Levante tiene precedentes que inclinarían la balanza para los madridistas. Los locales cuentan con solo un triunfo en los últimos seis partidos (cuatro derrotas y un empate).



En el caso de Real Madrid ha sumado tres triunfos y una derrota en los cuatro partidos anteriores al duelo ante Levante.



Pero las esperanzas para el cuadro merengue se sustentan en lo que pueden hacer juntos Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gareth Bale. El Real Madrid vs Levante será clave para enderezar el rumbo de cara al duelo con PSG por Champions League.



Zinedine Zidane tendrá de vuelta en el equipo a Sergio Ramos e Isco, resuperados de sendas lesiones. En el rival no contaráa con José Campaña y Chema Rodríguez suspendidos. No obstante, estarán Sergio Postigo, Giampaolo Pazzini y Rober Pier.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Levante:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Nacho o Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Cristiano Ronaldo y Benzema.



Levante: Oier, Coke, Postigo, Rober, Luna, Lukic o Bardhi, Doukouré, Lerma, Ivi, Morales y Roger.

