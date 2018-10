Real Madrid vs Levante EN VIVO EN DIRECTO transmisión de DirecTV TV ONLINE por Liga Santander

Real Madrid vs Levante EN VIVO EN DIRECTO. 'Blancos' reciben este sábado a los 'Azulgranas' en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 9 de la Liga Santander. El partido arrancará a las 6:00 a.m. de Perú (1:00 p.m. de España) por la señal de DirecTV para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Levante vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Real Madrid de Julen Lopetegui está obligado a ganar a Levante para cortar su nefasta racha de 4 partidos (3 por Liga y 1 por Champions League) sin ganar ni marcar goles (409 minutos sin conocer el arco).

Real Madrid recuperó a dos de sus piezas principales. Marcelo e Isco Alarcón salieron de sus respectivas lesiones y están aptos para volver al once titular que tanto los extrañó en los últimos enfrentamientos.



Pero no podrá contar con Dani Carvajal y Gareth Bale. Ambos jugadores siguen tocados y serían reemplazados por Odriozola y Asensio, respectivamente. Karim Benzema también está en duda.



Levante, por su parte, viene de dos triunfos (Deportivo Alavés y Getafe) en la Liga Santander. La visita se ubica en la puesto 11 con 10 puntos.



Real Madrid vs Levante: Alineaciones probables



Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Asensio y Benzema.



Levante: Oier; Jason, Cabaco, Pier, Postigo; Toño, Campaña, Prcic, Bardhi; Morales y Boateng.