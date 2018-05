Previo a la final del Real Madrid vs Liverpool por la Champions League , se suponía que Gareth Bale sería de la partida en el equipo merengue, sin embargo, varios usuarios en Twitter consideraron que el galés no sería de la partida por un motivo: su rostro.



Al anotar cinco goles en los últimos cuatro partidos de la Liga española, Gareth Bale se pronosticaba como uno de los titulares en el Real Madrid vs Liverpool .



Pero Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid , se decidió a último momento de uno de sus engreídos-resistido por la hinchada madridista-: Karim Benzema .



Mucho antes que Zidane publicara el once para la final de la Champions League , los usuarios en Twitter se percataron en el rostro triste de Gareth Bale , vaticinando que sería suplente.



Puedes seguir todas las incidencias del Real Madrid vs Liverpool por la final de la Champions League, AQUÍ .

En Twitter, los usuarios pronosticaban que Gareth Bale sería suplente en el Real Madrid vs Liverpool por su rostro. (Capturas: Twitter) En Twitter, los usuarios pronosticaban que Gareth Bale sería suplente en el Real Madrid vs Liverpool por su rostro. (Capturas: Twitter)

En Twitter, los usuarios pronosticaban que Gareth Bale sería suplente en el Real Madrid vs Liverpool por su rostro. (Capturas: Twitter) En Twitter, los usuarios pronosticaban que Gareth Bale sería suplente en el Real Madrid vs Liverpool por su rostro. (Capturas: Twitter)

En Twitter, los usuarios pronosticaban que Gareth Bale sería suplente en el Real Madrid vs Liverpool por su rostro. (Capturas: Twitter) En Twitter, los usuarios pronosticaban que Gareth Bale sería suplente en el Real Madrid vs Liverpool por su rostro. (Capturas: Twitter)

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE