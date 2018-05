Real Madrid vs Liverpool: Hincha ocultó a esposa viaje a Kiev y se lo anunció así final de Champions League

Un hincha lo dejó todo, literalmente, y viajó hasta Ucrania para ver la final de Champions League : Real Madrid vs Liverpool . Lo peculiar es que se lo ocultó a su esposa, pero le preparó una banderola para avisarle tras un día de vuelo y sin conexión a internet.

La reportera de ESPN le pregunta al aficionado del Real Madrid sobre el viaje y este responde entre titubeos "Todo el día de hoy en el ave, avión". El hincha, además, confirmó que no había dormido.



Pero lo mejor vino después. Mientras la reportera consultaba sobre los ánimos para la final de Champions League , el hincha sacaba una banderola. "Pasa que mi mujer me estaba buscando. Sí creo que sí, pero como no tengo Wifi no lo sé", agregó.



"Cari, 'A Ki-EV' dónde estoy. PD: No me busques ¡Hala Madrid!", fue la frase que mostró a las cámaras de televisión, a las afueras del estadio Olímpico previo al Real Madrid vs Liverpool .



"No sabe, me fui ayer y bueno me fui después de trabajar y como me quedé sin wifi dije: 'bueno, por lo menos que me busque'", concluyó con la bandera en mano.

