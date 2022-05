A un día de la final de la Champions League, Jürgen Klopp se refirió a la evolución del Liverpool y su plantilla. Además, recordó a las trece conquistas conseguidas por el Real Madrid junto a su camino hasta la cita de París y consideró “favorito” al equipo que dirige Carlo Ancelotti.

“No sé quien es el favorito, las remontadas del Real Madrid han sido una locura. Diría que el Real Madrid es favorito, tienen mucha experiencia en la competición pero quiero que estemos en el mismo nivel en competitividad. Queremos ser nosotros mismos y si jugamos al máximo nivel es muy difícil jugar contra nosotros”, dijo en rueda de prensa en el Stade de France.

“Mi única preocupación es que no seamos nosotros mismos, ellos tienen una confianza muy alta y nosotros tenemos que ser fieles a nuestra identidad. Tengo muchas ganas de jugar el partido, de sentir el ambiente y grandes sensaciones en el estadio”, añadió.

El alemán elude la palabra revancha cuando se le habla de la final de Champions perdida por el Liverpool ante el Real Madrid en 2018 en Kiev, por 3-1, en que Mohamed Salah se lesionó en el primer tiempo y su portero Loris Karius cometió dos errores importantes.

“Las circunstancias nos golpearon. No pudimos reaccionar. Llegamos en tres ruedas. No teníamos un banquillo completo. Nuestro portero tuvo una conmoción y eso se probó más tarde. Tienes que aprender a ganar y nadie puede esperar para esto. Tuve que aprenderlo de una manera dura. He perdido muchas finales en mi vida y afortunadamente en algunas de las últimas gané. El problema es ahora enfrentarnos a un equipo que nunca perdió una final”, aclaró Klopp.

Klopp afirmó que no prepara ninguna sorpresa para la final: “Si haces algo sorpresivo, los jugadores pueden pensar que estoy nervioso. Pienso que cuando haces las cosas adecuadas todo el tiempo, lo mejor es hacerlo en la final también. No estamos aquí por sorpresa. Podemos hablar de lo que ha logrado el Real Madrid en el pasado y en esta temporada, pero nosotros también somos buenos y eso es lo que queremos mostrar”.

El duelo presenta una especial carga emotiva para Mohammed Salah, que ha hablado de venganza tras lo que sufrió en Kiev. “Es normal que ‘Mo’ esté así, pero lo importante es que está en buena forma y listo para jugar. Llega mejor ahora que en 2018. Está muy motivado. Mañana igualmente les enseñaré un vídeo de 2018 para motivarles”.

Confirmó Klopp que además de Salah están recuperados para jugar la final Thiago Alcantara y Fabinho. “Están bien. Entrenaron ayer y también lo harán esta tarde. No va a ser un problema”, confirmó.

E intentó esquivar los rumores sobre el futuro de Sadio Mané, al que se vincula al Bayern Múnich para la próxima temporada y al que dio prácticamente por perdido. “No es la primera vez en mi carrera que hay rumores por parte del Bayern antes de una final. Juegue donde juegue Mané la próxima temporada, va a seguir siendo un gran jugador”, afirmó.