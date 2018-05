Real Madrid vs Liverpool: Memes en Facebook y Twitter por la final de la Champions League [FOTOS]

Real Madrid vs Liverpool disputan la final de la Champions League , en Kiev, la última gran cita futbolística de la temporada, a menos de tres semanas para el inicio del Mundial. Y los memes no podían faltar para esta ocasión.



Real Madrid gana en los pronósticos, con sus 12 títulos en Champions League , tres de ellos logrados en las cuatro últimas ediciones, ante un Liverpool que conoció sus mejores días a finales de los setenta y principios de los ochenta, y que puede presumir de cinco títulos en la competición.



"No somos favoritos de nada. Es una final y tenemos las mismas opciones que ellos. Está al 50-50, como siempre en las finales. Y vamos a tener que hacer un gran partido para ganar", afirmó el técnico del Real Madrid , Zinedine Zidane.



Real Madrid vs Liverpool , con sus 17 títulos entre los dos, ocupando el primer y tercer lugar en el palmarés de la competición, respectivamente, solo se han enfrentado tres veces en la historia, por lo que el partido no tiene pedigrí de Clásico, pero el conjunto inglés trae malos recuerdos al cuadro blanco.



El Liverpool fue el último equipo en derrotar al Real Madrid en una final de Champions League, cuando se llamaba Copa de Europa de clubes, en la edición de 1981, en París, por 1-0.



Pero el Real Madrid , de la mano del presidente Florentino Pérez, se transformó en este siglo XXI, y ha sumando seis títulos en los últimos 20 años.



