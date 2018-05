Mohamed Salah será de la partida en el Real Madrid vs Liverpool por la final de la Champions League , en Kiev, sin embargo, otro iba a ser el destino del egipcio si no fuera porque el fútbol se cruzó en su camino.



Salah Galy, padre de Mohamed Salah , quería que su hijo siguiera sus pasos en la religión musulmana, pero al final, después de idas y venidas, su progenitor terminó aceptando lo que se llama como “una voluntad del más allá” para que 'Momo' cumpla su sueño.



Mohamed Salah firmó su primer contrato a los 14 años con el Al-Mokawloon, también conocido como Arab Contractors, y aunque tenía que tomar hasta 5 buses para llegar a los entrenamientos, el egipcio nunca se dio por vencido y ahora jugará la final de la Champions League en el Real Madrid vs Liverpool .



En 2012, Basilea vio las características de Mohamed Salah y se lo llevó a la ciudad suiza, luego llegaría el Chelsea-donde no tuvo mucha suerte-, Fiorentina, Roma y finalmente el Liverpool , considerado uno de los baluartes del equipo inglés al lado de Sadio Mané y Roberto Firmino.



Mira a Mohamed Salah en acción en el Real Madrid vs Liverpool por la final de la Champions League, AQUÍ .

Mohamed Salah: Con este golazo igualó récord histórico de Luis Suárez y Cristiano Ronaldo | VIDEOS

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE