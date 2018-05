Real Madrid vs. Liverpool: ¡De terror! Mira los peores asientos para ver la final de la Champions League

La final de la Champions League es uno de los eventos más importantes del planeta y que más atención tiene a nivel de sintonía. Real Madrid vs. Liverpool buscarán obtener un nuevo trofeo y para ello tendrán que dejar todo en el terreno de juego.



Pero más allá de los noventa minutos, los hinchas del Real Madrid vs Liverpool le ponen el color y fiesta a las tribunas. Para ello, se gastan miles y miles de dólares para obtener un asiento y también todo lo que demanda la logística previa para llegar a la sede.



Kiev no ha sido un destino fácil de llegar. Inclusive, Real Madrid devolvió tres mil entradas porque sus fanáticos desistieron de acudir a Ucrania. Sin embargo, hubo otro condimento definitorio.



Me corrés la pared para el Segundo Tiempo? pic.twitter.com/66GkhbO3yP — Fernando Carlos (@fercarlos75) 26 de mayo de 2018

El estadio olímpico de Kiev , escenario del duelo más importante de la temporada europea entre Real Madrid vs Liverpool por la final de la Champions League , tiene algunas ubicaciones que no complacen del todo al hincha que paga una importante suma de dinero por la entrada.



En las redes sociales, se viralizaron imágenes de asientos en las tribunas donde es totalmente imposible observar un partido de fútbol, sobre todo, de una final de Champions League como Real Madrid vs Liverpool . Dentro de la categoría 3 se encuentran estos asientos y bordeaban los 160 euros, unos 200 dólares.



Los medios internacionales, enterados de esta situación, informaron que la UEFA se pronunció diciendo que se trataría de una imagen sacada de un ángulo negativo.



Otros, indicaron que esos lugares no van a ser utilizados en el Real Madrid vs Liverpool y una última versión indicó que esa tribuna sería para personas con problemas auditivos y contaría con un relator especial.



Real Madrid vs Liverpool por la final de Champions League Real Madrid vs Liverpool por la final de Champions League

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.