Real Madrid vs Liverpool : EN VIVO El técnico Zinedine Zidane del cuadro español y el entrenador los 'Reds' Jürgen Klopp convocaron ssus jugadores para la final de la Champions League en el estadio Olímpico de Kiev.



Real Madrid vs Liverpool se enfrentan este sábado (1:45 pm) en partido único por la final de Champions League y salvo las bajas conocidas por lesiones de larga recuperación del equipo inglés, ambos clubes pondrán lo mejor en sus equipos titulares. Las plantillas están disponibles en su totalidad.

El técnico Zinedine Zidane convocó a los 24 jugadores que dan forma a su plantilla para disputar la final de Champions League: Real Madrid vs Liverpool . Deberá de acortar la lista a 18 futbolistas antes del partido.

La expedición del Real Madrid parte con todos los jugadores convocados, al llegar el equipo de Zinedine Zidane sin ningún lesionado tras la reaparición en la última jornada de LaLiga Santander de Dani Carvajal y Cristiano Ronaldo, los últimos inquilinos de la enfermería blanca.



No será hasta el día de la final de la Champions League , cuando Zidane comunique en su charla previa al partido los jugadores descartados. El técnico francés ha repetido en varias ocasiones que es el peor momento, por encima de elegir un once titular y tener que dejar en el banquillo a futbolistas importantes.



Liverpool ha puesto rumbo a Kiev también una expedición con 24 futbolistas, entre ellos los 'tocados' James Milner y Emre Can y cuatro canteranos.

Jürgen Klopp, DT del Liverpool, cinco veces campeón de Europa, lleva prácticamente la totalidad de la plantilla, con las únicas ausencias de los lesionados de larga duración: Joël Matip, Joe Gomez y Alex Oxlade-Chamberlain.



De conquistar el próximo sábado su sexta Liga de Campeones, los futbolistas y el cuerpo técnico del Liverpool celebrarán el domingo sobre un autobús descapotable una fiesta multitudinaria por las calles de la ciudad, en un recorrido inicial que va desde el puerto de Liverpool hasta la sala de conciertos Olympia.

Convocados para el Real Madrid vs Liverpool :



Liverpool:

Loris Karius, Simon Mignolet, Danny Ward, Trent Alexander-Arnold, Nathan Clyne, Virgil van Dijk, Dejan Lovren, Ragnar Klavan, Alberto Moreno, Andrew Robertson, Nathaniel Phillips,

Georginio Wijnaldum, James Milner, Jordan Henderson, Adam Lallana, Emre Can, Curtis Jones, Rafa Camacho, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Sadio Mané, Danny Ings, Dominic Solanke, Ben Woodburn.



Real Madrid:

Keylor Navas, Kiko Casilla, Luca Zidane, Dani Carvajal, Achraf, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Vallejo, Marcelo, Theo, Casemiro, Marcos Llorente, Kroos, Modric, Kovacic, Ceballos, Isco, Marco Asensio, Lucas Vázquez, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Borja Mayoral.

