Real Madrid vs. Liverpool EN VIVO . Españoles vs. ingleses se enfrentan en lo que será el partido más esperado por los hinchas de ambos equipos. La final de la Champions League se realizará en el estadio Olímpico de Kiev desde la 1:45 pm.



Este Real Madrid vs. Liverpool será la final número 16 del equipo español, batiendo el récord de cualquier equipo en la historia de la Champions League. Los 'blancos' han ganado el título en 12 oportunidades y solo ha perdido en tres ocasiones: en 1962 ante el Benfica, en 1964 ante el Inter de Milán y en 1981 precisamente ante su rival en Kiev, el Liverpool.

Esta será la sexta vez que el Real Madrid se enfrente a Liverpool en todas las competiciones. El equipo inglés se impuso en los primeros tres con un balance de 6-0 mientras que los españoles han ganado los dos últimos.



En esta edición de la Champions League, Liverpool es el equipo más goleador con 40 goles y los 'Reds' son además el equipo que más veces ha dejado su portería a cero en esta Champions League junto con el Barcelona.

CANALES QUE TRANSMITIRÁN REAL MADRID VS. LIVERPOOL



En el Perú, América Tv será el único canal de señal abierta que transmitirá el Real Madrid vs. Liverpool desde la 1:00pm. ESPN y Fox Sports, a través de todas sus plataformas de TV y digitales, harán lo mismo para todo Latinoamérica.



En España y Europa, la señal de Antena 3, Movistar+ y beIN Sports serán los encargados de transmitir la final de la Champions League: Real Madrid vs. Liverpool .



OTROS CANALES EN EL MUNDO



Austria: SRF zwei, ZDF, Sky Sport 1 HD, ORF eins, Sky Go Deutschland

Bélgica: Proximus 11+

​Canadá: TSN1, RDS GO, beIN SPORTS CONNECT Canada, TSN GO, DAZN, TSN4, beIN Sports Canada, RDS, TSN5

China: CCTV-5, QQ Sports Live, CCTV 5+ VIP, PPTV Sport China, Sina Sports

​ Croacia: Klik SPORT, HRT 2

Dinamarca: Viaplay Denmark, TV3+ HD, Viasat Ultra HD

Francia: beIN Sports 1, C8, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: SRF zwei, ZDF, Sky Sport 1 HD, Sky Go Deutschland, TeleClub Sport Live, ORF eins

Grecia: Cosmote Sport 1 HD

​Hong Kong Cable TV Channel 603 HD, Cable TV Channel 602 HD, Cable TV Channel 662, Cable TV Channel 604

Irlanda: BT Sport Live, BT Sport 2

Italia: PremiumSport HD, Premium Play, RSI La 2, Canale 5

Japón: Sukachan 0, SKY PerfecTV LIVE

Corea del Sur: SPOTV

Países Bajos: Veronica TV, Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Noruega: Viasat Ultra HD, Viaplay Norway, Viasat 4 Norway

​ Portugal: RTP 1

Reino Unido: BT Sport 2, BT Sport Live, BT Sport 4K UHD

Estados Unidos: FOX Network, ESPN Deportes+, FOX Soccer Match Pass, ESPN Deportes



CRISTIANO RONALDO VS. MOHAMED SALAH



En esta final entre el Real Madrid vs Liverpool será la oportunidad perfecta para ver a las dos estrellas máximas de ambos equipos: Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah.



Cristiano Ronaldo es el único jugador en la historia de la Champions League que más goles ha marcado en las finales (cuatro). El portugués también es el único que ha logrado anotar en tres finales distintas desde el cambio de denominación de la competición (2008, 2014 y 2017).



Cristiano Ronaldo puede convertirse además en el primer jugador en marcar en finales consecutivas en la Champions League y el primero en hacerlo en la competición desde Franz Roth (1975 y 1976).



En tanto, Mohammed Salah es el goleador del Liverpool y, aunque no supera a Cristiano Ronaldo, solo en esta temporada de Champions League tiene 10 anotaciones y está a cinco goles del portugués; pero el egipcio tiene mayor número de asistencias.



De acuerdo a las estadísticas, Cristiano Ronaldo tiene un mejor promedio de goles por partido (1,02) que Mohamed Salah (0,86). El jugador del Liverpool disfruta de un mejor porcentaje de acierto a gol que la estrella del Real Madrid (15,83%).



Mohamed Salah ha logrado 14 asistencias esta temporada en todas las competiciones, seis más que Cristiano Ronaldo (8).

Cristiano Ronaldo ha marcado siete goles de penalti esta temporada, cuatro de ellos en la Champions League. El 81,8% de los goles que ha marcado Mohamed Salah esta temporada (36 de 44) han llegado con su pie izquierdo. Mientras que el 95,5% de los goles que ha marcado el delantero del Real Madrid esta temporada (42 de 44) han llegado desde dentro del área.



Mohamed Salah ha marcado 44 goles esta temporada en todas las competiciones, el 97,7% de pelota jugada por su equipo (solo un gol de penalti)