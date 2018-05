Real Madrid vs Liverpool: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la final de Champions League

Real Madrid vs Liverpool : EN VIVO EN DIRECTO El cuadro merengue enfrenta a el equipo de los Reds este sábado en el estadio NSK Olímpico de Kiev por la final de la Champions League . Real Madrid busca el título ante Liverpool y romper el hito del tricampeonato. (TV: Fox Sports y ESPN) (América TV para Perú) (20:45 horas españolas) (TV: Antena 3 y BeIN Sports)



La final de Champions League: Real Madrid vs Liverpool , no solo pone en juego la temporada del cuadro español, también lo podría consolidar como el equipo más poderoso de Europa y hacerse de su cuarta 'Orejona' en los últimos cinco años. No obstante, el club inglés está capacitado para dar la sorpresa.

Sin duda una de las mejores definiciones se dará entre Real Madrid vs Liverpool , ambos equipos apuestan siempre por su ofensiva, zona clave en la que se definirá el partido como premio al más eficaz. Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah son protagonistas de este desafío.



Pero el camino a la final de Champions League: Real Madrid vs Liverpool , representa para el técnico Zinedine Zidane el momento justo para entrar y perpetuarse en la historia del equipo español. El francés consiguió el inédito bicampeonato seguido y ahora están a punto de ratificarlo.



Tras el conocido y agonizante fracaso de los españoles en la Liga Santander, el Real Madrid vs Liverpool es la también la zona de confort que ha sostenido durante la temporada a los dirigidos por Zidane, tomando en cuenta el título de Barcelona, pero también su eliminación de la Champions League.

Pero no es poca cosa lo conseguido por el equipo blanco. Eliminó a los más poderosos equipos de Europa en las instancias decisivas de eliminación directa: PSG, Juventus y Bayern Múnich, antes de instalarse en la final de Champions League: Real Madrid vs Liverpool .



En cambio el camino trazado por los 'Reds' tuvo solo un escollo grande cuando eliminó a Manchester City en los cuartos de final de la Champions League. Además dio cuenta de Oporto y Roma. El reto más grande justamente estará en el Real Madrid vs Liverpool .



Sin duda la Champions League fortalece a los dirigidos por Zidane, y que fue demostrada con descaro. El cuadro blanco podía jugar un partido para el olvido en la liga o Copa del Rey pero en dos o tres días se mostraban como un equipo demoledor en el torneo de la UEFA. El terreno favorable es sin duda el Real Madrid vs Liverpool .



Pero el Real Madrid también tiene a Cristiano Ronaldo, la estrella rutilante de la Champions League y que lo avala sus registros históricos. El portugués ha logrado hegemonizar su jerarquía sobre los irregulares desempeños de Gareth Bale y Karim Benzema. Y pudo potenciar a sus nuevos socios y elegidos por Zinedine Zidane: Isco Alarcón, Lucas Vázquez y Marco Asensio.



Zinedine Zidane mantendrá la postura que le ha dado éxito en la Champinos League. Elegirá al acompañante de Cristiano Ronaldo entre Gareth Bale y Karim Benzema, el tridente ofensivo ya pasó a la historia. Uno de los dos irá al banco de suplentes.



Pero sí los españoles tienen un poderoso equipo, especialmente en el ataque, el equipo inglés también mostrará sus mejores cartas de cara a la final de la Championes League: Real Madrid vs Liverpool . Firmino, Mané y Salah, especialmente este último. El egipcio ha depertado las comparaciones al nivel y altura de Messi o Cristiano, y está será su prueba de fuego.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Liverpool :



Real Madrid : Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Bale y Cristiano Ronaldo.

Liverpool : Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Milner, Wijnaldum; Mané, Salah y Firmino.

