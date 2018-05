Real Madrid vs. Liverpool EN VIVO horarios y canales en el mundo de la final de la Champions League

Real Madrid vs. Liverpool EN VIVO. La final de la Champions League se juega en Kiev y promete ser tremendo partidazo en el que Cristiano Ronaldo deberá demostrar su poderío ante un Mohamed Salah, que es la sensación en esta temporada y le ha valido premios como el mejor de la Premier League. El encuentro se jugará en el estadio Olímpico de Kiev y aquí te mostramos todos los horarios y canales en el mundo.



Esta final de la Champions League será la número 16 del Real Madrid , de las cuales alzó la copa en 12 oportunidades y solo ha perdido en tres ocasiones: en 1962 ante el Benfica, en 1964 ante el Inter de Milán y en 1981 precisamente ante su rival en Kiev, el Liverpool .



Para el Liverpool , por su parte, esta será su octava final en en toda la historia de la Copa de Europa/Champions League, al menos tres más que cualquier otro equipo inglés. Los 'Reds' han perdido solo dos de sus siete finales en esta competición, ante la Juventus en 1985 y la última que disputó, frente al AC Milan en 2007.

HORARIOS EN EL MUNDO QUE SE JUGARÁ EL REAL MADRID VS. LIVERPOOL



CANALES EN EL MUNDO QUE TRANSMITIRÁN EL REAL MADRID VS. LIVERPOOL



El Real Madrid vs. Liverpool se transmitirá en el Perú a través de la señal abierta de América TV y los canales de cable ESPN y Fox Sports, ambas en sus señales 1 y 2, harán lo mismo para todo Latinoamérica, incluido nuestro país.



En España, los canales Movistar+, beIN Sports, Antena 3, TV3 y beIN Sports Connect España, son las señales encargadas de llevar todos los detalles del Real Madrid vs. Liverpool por la final de la Champions League.



Aquí los canales del mundo que transmitirán Real Madrid vs. Liverpool :



REAL MADRID VS. LIVERPOOL: DATOS IMPORTANTES



- Real Madrid vs. Liverpool es la repetición de la final de la Copa de Europa de 1981, en la que los 'Reds' se impusieron a los blancos gracias a un tanto de Alan Kennedy.



- Ese partido de 1981 fue la última vez que el Real Madrid perdió una final de la Copa de Europa. Desde entonces, el conjunto blanco ha alzado el título en las seis siguientes: (1998, 2000, 2002, 2014, 2016 y 2017).



- Los equipos españoles siempre han se han impuesto a los ingleses en las últimas seis finales que han disputado, la más reciente la victoria del Sevilla ante el Liverpool en la Europa League 2016. Sin embargo, el Liverpool es el último equipo inglés que ganó a un español en una final.

- Este será el sexto enfrentamiento Real Madrid vs. Liverpool en todas las competiciones.



- Zinedine Zidane se ha convertido en el primer entrenador que alcanza la final de la Champions League tres temporadas seguidas desde Marcelo Lippi.



- Cristiano Ronaldo es el jugador en la historia de la Champions League que más goles ha marcado en las finales (cuatro). El portugués también es el único que ha logrado anotar en tres finales distintas desde el cambio de denominación de la competición (2008, 2014 y 2017).