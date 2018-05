Real Madrid vs Liverpool: Zinedine Zidane no se considera "el mejor entrenador tácticamente"

Real Madrid se entrenó por segundo día consecutivo pensando en la final de la Champions League frente a Liverpool . Zinedine Zidane cuenta con todas sus estrellas para el trascendental partido del próximo sábado 26 de mayo.



“Viví 18 años de jugador, con muchos entrenadores y futbolistas muy buenos. Con mucho ego, y conozco muy bien cómo funciona la cabeza de un jugador. Es importante para mí, pero no es lo único, para ganar hay mucho trabajo por detrás”, fueron algunas de las frases del entrenador Zidane en conferencia de prensa.



Por otro lado, se le cuestionó la falta de reacción táctica. Zidane enfadado por algunas preguntas de los periodistas dijo que no es el mejor tácticamente pero siempre espera sacar lo mejor de él para transmitírselo a sus 25 jugadores.



Zidane se refirió a que es muy pronto para saber el once titular del Real Madrid para el sábado pero dijo que están todos con las ganas puestas para enfrentar otro partido decisivo.



“El que no empieza (desde el inicio del partido) no puede sentirse mal, puede entrar y hacer la diferencia. Por eso los quiero enchufados y nunca digo tres o cuatro días antes quién va a jugar, porque a un futbolista lo matas”, terminó la conferencia Zidane tras la consulta del estado anímico de sus futbolistas.



Real Madrid enfrentará a Liverpool el próximo sábado 26 de mayo en Kiev tratando de conseguir su tercera Liga de Campeones de manera consecutiva.