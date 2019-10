Real Madrid vs Mallorca EN VIVO Hora y canal para ver choque por la fecha 9 de LaLiga

Real Madrid vs Mallorca EN VIVO EN DIRECTO. 'Blancos' visitan este sábado a los 'Rojinegros' en el Iberostar Estadio por la fecha 9 de LaLiga. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú (4:00 p.m. de Argentina / 9:00 p.m. de España) por la señal de ESPN. ¡No te lo pierdas!



Real Madrid, líder de LaLiga con 2 puntos de ventaja sobre el segundo, Barcelona, está obligado a ganar a Mallorca fuera de casa para no perder preciado lugar en el campeonato español, donde aún no conoce la fecha del clásico por disturbios en Barcelona.

Real Madrid de Zinedine Zidane viene de golear 4-2 a Granada en casa con gol de James Rodríguez, quien ingresó desde el banco para poner la cereza al pastel. Ahora el colombiano se perfila como titular frente a Eibar.



Real Madrid llega con varios lesionados. Gareth Bale, Luka Modric, Toni Kroos, y Lucas Vázquez no viajaron con el equipo por lesión. Los 2 primeros se sintieron con sus respectivas selecciones en la fecha FIFA.



Mientras, Mallorca vive otro presente. Está en zona de descenso con 7 unidades. Pese a ello, el local mostró recuperación en la anterior jornada al ganar 2-0 a Espanyol. El japonés Kubo se reencontrará con sus ex compañeros.

Real Madrid vs Mallorca: Alineaciones probables



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Ramos, Marcelo, Casemiro, Valverde, James, Isco, Hazard, Benzema.



Mallorca: Reina, Sastre, Raíllo, Valjent, Gámez, Baba, Sevilla, Rodríguez, Junior, Budimir.