La semana pasada, por el desarrolló del Real Madrid vs. Manchester City, quedó la sensación de que el equipo de Pep Guardiola pudo sacar una ventaja amplia. Luego del 4-3 en el estadio Etihad, el entrenador dejó un concepto sobre la ida de la Champions League. En tal sentido, el español rescata la victoria, aunque admitió que pudo quedarse con las manos vacías.

“Fue un partido muy bonito y abierto. Nosotros salimos contentos, podía haber ido mejor, pero también peor”, reconoció. Luego, el DT cree que necesitan un rendimiento excelso en el Santiago Bernabéu para sellar el pase a la final. “Esta eliminatoria es una cuestión de dos partidos... Para eliminar al Real Madrid tienes que hacer dos grandes partidos, no sirve con uno”, agregó.

“Puede que juguemos peor que en la ida... Y ganemos. El fútbol es impredecible. A veces merecer algo y no te lo llevas y otras, sin merecerlo, ganas. Nosotros tenemos que dar el máximo y salir a ganar. Nada más”, sostuvo el técnico de los ‘Citizens’ en la conferencia de prensa previa al choque de vuelta en la capital de España.

De otro lado, Guardiola descartó que el 0-4 de Barcelona en Bernabéu por LaLiga le sirva como referencia para afrontar esta llave. De entrada, Pep explicó que los contextos entre uno y otro compromiso son distintos. En el clásico, Karim Benzema se ausentó y, además, Xavi Hernández posee diferentes características en el plantel que maneja.

“Xavi tiene jugadores que yo no tengo; y él no tiene algunos que yo sí. Somos dos equipos muy diferentes, no se puede comparar. No hablé con él tras el 0-4 y no vi el partido en directo, solo un resumen. No jugó Benzema ese día, Ancelotti hizo una cosa que normalmente no hace (Modric de delantero), así que ese partido no me sirve de mucho”, aclaró.

Reconocimiento a Carlo Ancelotti

Guardiola también alabó al entrenador del Madrid, después de que el italiano se hiciera con el título en España. “Le felicito por ello. Le admiro, ha estado por todo el mundo, en muchos países, con equipos fantásticos. Siempre ha hecho un fútbol muy bueno y además es una persona excepcional. Le conocí hace muchos años y siempre es tranquilo y controla sus emociones a la perfección”.

Finalmente, sobre las bajas del equipo, Guardiola confirmó que John Stones no llegará al encuentro y no viajará a Madrid y que Kyle Walker ha podido entrenarse este martes y podría formar parte del equipo, pero que decidirán mañana.