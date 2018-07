Real Madrid vs Manchester United EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por la International Champions Cup

Real Madrid vs Manchester United EN VIVO EN DIRECTO. 'Blancos y 'Diablos Rojos' juegan este martes en el Estadio Hard Rock de Miami (Estados Unidos) por la International Champions Cup. El partido arrancará a las 7:05 p.m. de Perú (2:00 a.m. de España) por la señal de DirecTV.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Manchester United vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más.



Real Madrid jugará su primer partido de la temporada, que significará el debut Julen Lopetegui al mando de los merengues tras salir por la puerta falsa de la selección de España.



Pero el español no será el único en aparecer por primera vez en el Real Madrid. También lo hará su nueva 'joya'. Se trata de Vinicius Junior (18 años), habilidoso jugador procedente de Flamengo de Brasil.



Con la partida de Cristiano Ronaldo a Juventus, Real Madrid apostará por sus ya conocidos Karim Benzema y Gareth Bale en ataque. A ellos se sumarán Maro Asensio y Vinicius Junior.



El rival, Manchester United de José Mourinho, viene caer goleado 4-1 ante Liverpool, un resultado que molestó mucho al técnico portugués, pues aún no puede contar con sus principales figuras que jugaron el Mundial Rusia 2018. El chileno Alexis Sánchez estaría desde el arranque.



Real Madrid vs Manchester United: Alineaciones probables



Real Madrid : Casilla; López, Vallejo, Sánchez, Theo; Llorente, Kroos, Ceballos, Bale; Benzema, Vinicius.



Manchester United: Grant; Darmian, Bailly, Tuanzebe, Fosu-Mensah; Mata, Herrera, Pereira, Mitchell; McTominay, Sánchez.