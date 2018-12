Real Madrid vs Melilla EN VIVO EN DIRECTO Los galácticos reaparecen este jueves en escena para buscar su clasificación a los octavos de final de la Copa del Rey cuando reciban en casa a los 'Piratas'. El duelo en el Santiago Bernabeu empieza, desde las 10:15 a.m., y puede seguirlo por la señal de DirecTV para Latinoamérica.



El Real Madrid vs. Melilla parecería ser una partido de simple trámite para los pupilos de Santiago Solari, quienes vencieron 4-0 al cuadro de Segunda División en la ida, y es favorito para clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Rey.



El cuestionado Isco Alarcón, tendrá la oportunidad perfecta en este Real Madrid vs. Melilla para junto a otros elementos que no tienen mucha continuidad, como Keylor Navas y Marco Asensio demostrar una actitud competitiva y convencer al DT de los merengues.



Goles Real Madrid vs Melilla

Para este Real Madrid vs Melilla el DT apuesta por el defensa Javi Sánchez para ocupar el lugar de Sergio Ramos. Marcelo también estaría listo para volver a la acción, pero aún no han sido confirmado para este duelo de Copa del Rey.



Dani Carvajal, Luka Modric, Lucas Vázquez, Gareth Bale y Karim Benzema recibieron descanso, lo mismo que Nacho, Casemiro y Toni Kroos quienes están lesionado lesionados.



Los 'Piratas' no se dan por muertos para este Real Madrid vs Melilla y buscarán un milagro luego de perder en casa por 4-0 en el duelo de ida. Luis Miguel Carrión tiene confianza luego de hilvanar cinco triunfo consecutivos en la Segunda División.

Real Madrid vs Melilla: Posibles alienaciones.



Real Madrid: Keylor Navas; Odriozola, Varane, Javi Sánchez, Reguilón; Marcos Llorente, Ceballos, Isco; Marco Asensio, Vinicius y Mariano.



UD Melilla: Pedro Luis; Pepe Romero, Mahanan, Richi y Jilmar; Jordi Ortega, Otegui y Menudo; Ruano, Briam Martin y Óscar García.