Real Madrid igualó 2-2 con Numancia en el estadio Santiago Bernabéu por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey . Los merengues no pudieron con el club de la Segunda División pero se impusieron en el marcador global 5-2 y accedió a la siguiente fase del torneo.

Lucas Vázquez marcó por partida doble para el Real Madrid (11 y 59), pero el Numancia, de segunda categoría, se llevó un merecido empate con un doblete de Guillermo Fernández (45 y 82).



Tras la charla de una hora de Zidane con sus jugadores el martes en búsqueda de la reacción, después del empate en Vigo que le deja a 16 puntos del líder Barcelona en Liga, los aficionados que acudieron al Estadio Bernabéu esperaban una reacción de su equipo, pese a que jugaron muchos suplentes.



El hecho de jugar ante un equipo de una categoría inferior y con la eliminatoria sentenciada tras la victoria en Soria hace una semana podía hacer presagiar un triunfo fácil de los blancos.

Goles, resumen y mejores jugadas del empate 2-2 del Real Madrid con Numancia:

Más aún cuando Lucas Vázquez adelantó a los locales a los 11 minutos, con un remate de cabeza picado a centro de Dani Carvajal.



Pero el Real Madrid se durmió tras el gol y dejó que los sorianos empatasen justo antes del entretiempo, en una contra culminada por Guillermo Fernández (45).



Lucas Vázquez volvió a poner por delante a los Blancos a la hora de juego, pero el Numancia no solo no se vino abajo, sino que encerró en su área al Real Madrid en los últimos 20 minutos del partido.



Fruto de ese asedio llegó el empate de Guillermo Fernández (82), aunque el Numancia tuvo varias ocasiones para haberse llevado la victoria, aunque testimonial, de su visita al Bernabéu.

INCIDENCIAS

MIN 82: Guillermo lo volvió a hacer y marcó en el arco de Real Madrid, sumó doblete y empató el partido.

MIN 59: Lucas Vázquez sumó doblete con remate al borde del área chica y puso en ventaja al Real Madrid

MIN 44: Guillermo anotó sin oposición a pocos metros del arco de Real Madrid y empató el marcador.

MIN 10: Lucas Vázquez abrió la cuenta con remate de cabeza para Real Madrid.

Alineaciones del Real Madrid vs Numancia:



Real Madrid: Kiko Casilla, Nacho, Daniel Carvajal, Jesús Vallejo, Theo Hernández, Mateo Kovačić, Lucas Vázquez, Marcos Llorente, Marco Asensio, Dani Ceballos y Borja Mayoral.



Numancia: Munir, Unai Medina, Saúl, Dani Calvo, Unai Elgezabal, Marc Mateu, Grego Sierra, Dani Nieto, Pablo Larrea, Higinio Marín y Nacho.

Minuto a Minuto del Real Madrid vs Numancia:

Previa del Real Madrid vs Numancia:



Real Madrid vs Numancia podría aplacar el mal momento del equipo del técnico Zinedine Zidane. El 3-0 de la ida le permite solo manejar el resultado para pasar a los cuartos de final sin mayor problema.



Además el duelo Real Madrid vs Numancia llega tras el empate 2-2 ante Celta de Vigo por la Liga Santander, que lo dejó casi sin opciones al título del torneo español. Es decir, en el torneo español perdió cuatro puntos en los últimos dos partidos (incluido el clásico 3-0 ante Barcelona)



Un partido de trámite con pocas sensaciones positivas. El Real Madrid vs Numancia encuentra a los blancos a 16 puntos de diferencia respecto al líder Barcelona. La crisis sitúa al cuadro madridista (4°) en la pelea por entrar a la Champions League y no caer en zona de Europa League.

No se espera que el Real Madrid vs Numancia se complique en los 90 minutos. El rival juega en la segunda división y en el papel competirá con todo lo que tiene para revertir un 3-0 lo que sería una hazana insuperable, pero una catástrofe para el Madrid.



Eso sí, Real Madrid vs Numancia tendrá como protagonistas a los jugadores con poca presencia en el equipo titular y eso permitirá darle descanso a los habituales para afrontar el cargado calendario que se viene. Que incluye el duelo ante PSG por Champions League.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Numancia:



Real Madrid: Casilla; Achraf, Vallejo, Nacho, Theo; Marcos Llorente, Kovacic, Ceballos; Lucas Vázquez, Asensio y Borja Mayoral.



Numancia: Munir; Unai Medina, Elgezabal, Carlos Gutiérrez, Saúl García; Larrea, Grego; Nacho, Guillermo, Marc Mateu; Higinio.

