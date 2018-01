Real Madrid vs Numancia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV DirecTv Gol Tv octavos de Copa del Rey

Real Madrid vs Numancia: EN VIVO ONLINE TV El cuadro merengue juega ante los numantinos este jueves en el Nuevo Estadio Los Pajaritos por el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Real Madrid no tendría problemas de vencer al Numancia de la Segunda División española. (3:00 p.m.) (DirecTv 610) (21:00 horas españolas) (TV: Gol TV TDT para España)



Real Madrid vs Numancia es una de las serie menos complicadas en la fase previa de los cuartos de final, que les ha tocado a los equipos más poderosos de la Liga Santander.



Por ende el Real Madrid vs Numancia es un aliciente alternativo que le pude permitir a los dirigidos por Zinadine Zidane soñar con uno de los tres títulos que quedan en juego en la presente temporada.



No obstante, para el Real Madrid vs Numancia el DT francés presentará un equipo alternativo reconociendo la superioridad de su equipo. Aún así, el posible equipo titular de los merengues es de primera categoría.

Real Madrid 0-3 Barcelona: Goles y resumen

Real Madrid quiere recuperarse del duro golpe que significó perder el clásico ante Barcelona en el Santiago Bernabéu y que lo alejó a 14 puntos del líder Barcelona, y puso cuesta arriba su pugna por el título.



Por el contrario, el mejor año (2017) de la historia del Real Madrid no es armonioso con las sensaciones del plantel y los hinchas pese a seguir con posibilidades en la Copa del Rey y Champions League.



El Real Madrid vs Numancia tendrá a titulares como Borja Mayoral, Dani Ceballos, Theo Hernández, Marcos Llorente, Jesús Vallejo, Lucas Vázquez o Kiko Casilla. Además de Marco Asencio y Nacho.



La baja de Zinedine Zidane es Karim Benzema, quien se ausentó de los entrenamientos del Real Madrid en el inicio de trabajos esta semana.



Al frente tendrán a Numancia, que con mucha ilusión y ganas buscan cumplir un digno papel ante del campeón de Europa. "Todos queremos mostrar la mejor versión y a ver si somos capaces de dar buen nivel", señaló Arrasate, el DT de Numancia.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Numancia:



Real Madrid: Casilla; Achraf o Carvajal, Vallejo, Nacho, Theo; Dani Ceballos, Llorente, Kovacic; Lucas Vázquez, Asensio y Mayoral.



Numancia: Munir; Unai Medina, Elgezabal, Carlos Gutiérrez, Ripa; Diamanka, Iñigo Pérez; Nacho, Pere Milla, Marc Mateu; Manu del Moral.

