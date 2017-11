Real Madridvs Las Palmas: EN VIVO EN DIRECTO Los merengues se enfrentan al cuadro 'canario' este domingo en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 11 de la Liga Santander. Real Madrid obligado a ganar a Las Palmas tras el triunfo de Barcelona. (2:45 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv para América) (20:45 horas españolas) (TV: Movistar Partidazo en España)



El partido Real Madrid vs. Las Palmas en casa de los madridistas es la oportunidad de revertir el mal momento del equipo y recuperar el ánimo de los dirigidos por Zinedine Zidane.



La presión se concentra en el Real Madrid vs Las Palmas a partir de las dos derrotas seguidas y el triunfo de Barcelona. Los azulgranas ampliaron la diferencia a 11 puntos tras ganar 2-1 al Sevilla.



Real Madrid perdió ante Girona (2-1) por la Liga y luego ante Tottenham (3-1) por la Champions League. En ambos casos, en calidad de visitante. Esto ha generado dudas y mal clima en el equipo. Pero más, en los hinchas.

Real Madrid 1-3 Tottenham: resumen y goles

El Real Madrid vs Las Palmas parece ser el partido perfecto para los merengues. El 'Submarino amarillo' encadenó seis derrotas seguidas y está lejos de su mejor versión. En cambio, los blancos necesitan recuperar la confianza.



El optimismo de Zinedine Zidane es a prueba de fuego. Por lo menos, es lo que ha recalcado tras la pequeña crisis del equipo. Pero el Real Madrid vs Las Palmas tiene el antecedente de un Madrid, debil como local en el inicio de la temporada liguera.



Gareth Bale y Dani Carvajal se recuperaron de sendas lesiones. Buenas noticias, pero a futuro, debido a que el técnico francés los reservará para el derbi ante Atlético Madrid.



Raphael Varane es al duda por lesión y Casemiro podría quedar fuera para prevenir una amarilla y la suspensión para el derbi. Adelante Karim Benzema y Cristiano Ronaldo son fijas.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Las Palmas:



Real Madrid: Casilla; Achraf, Nacho, Sergio Ramos, Theo; Marcos Llorente , Kroos, Isco; Marco Asensio, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo.



Las Palmas: Chichizola o Raúl Lizoain; Míchel Macedo, Ximo Navarro, Lemos, Bigas, Dani Castellano; Hernán Santana, Aquilani, Vicente Gómez, Vitolo; y Calleri.

