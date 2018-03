Real Madrid vsLas Palmas : EN DIRECTO ONLINE TV El cuadro merengue enfrenta al cuadro amarillo este sábado en el estadio de Gran Canaria por la fecha 30 de la Liga Santander. Real Madrid va por la victoria ante Las Palmas. (11:30 a.m. hora peruana) (TV ESPN 2 para América) (18:30 horas españolas) (TV: Bein Sports Laliga para España)



El Real Madrid vs Las Palmas es uno de los partidos más complicados, a modo de trámite, del cuadro del técnico Zinedine Zidane. Plagado de lesionados la preocupación radica en la puesta a punto para el duelo de Champions League.



En primera instancia, se confirmó la ausencia de su estrella Cristiano Ronaldo, que no viajó con el plantel para afrontar el Real Madrid vs Las Palmas. La consigna es el partido ante la Juventus por los cuartos de final de la Championes League del siguiente martes.



A esto se suma la necesidad del equipo local por los tres puntos. El Real Madrid vs Las Palmas podría hundir en el descenso cuadro Canario, que solo tiene 21 puntos y se ubica en zona de peligro. En cambio los merengues tienen casi asegurado su cupo a la Liga de Campeones 2018-2019, pero sin opción al título liguero.



En total son siete jugadores que no estarán en el Real Madrid vs Las Palmas: Dani Carvajal (suspendido), Sergio Ramos, Isco Alarcón, Marcelo, Toni Kroos, Dani Ceballos y Cristiano.

Real Madrid 6-3 Girona: resumen y goles

El objetivo menor en este momento para el equipo de Zinedine Zidane es acabar en el segundo lugar de la tabla de posiciones, detrás del casi virtual campeón Barcelona. Pero para ello, tiene que superar al Atlético Madrid, segundo con 64 puntos, y a cuatro de diferencia de los blancos. El Real Madrid vs Las Palmas podría ser clave.



Ante tantas lesiones, Zidane tiene que renovar al equipo y esperar que estén a la altura e inspirados. Borja Mayoral acompará a Karim Benzema y Gareth Bale en el ataque. Kiko Casilla al arco y Achraf a al defensa para el Real Madrid vs Las Palmas.



Para el Real Madrid vs Las Palmas el entrenador Paco Jémez no contará con Dani Castellano, Tanausú Domínguez 'Tana' y Etebo. Pero recupera a Jairo Sampeiro y al defensa Alejandro Gálvez.

Real Madrid vs Las Palmas: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander Real Madrid vs Las Palmas: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Las Palmas:



Real Madrid: Casilla; Achraf, Varane, Nacho, Theo; Marcos Llorente, Kovacic, Lucas Vázquez, Bale; Marco Asensio y Benzema.



Las Palmas: Chichizola: Macedo, Gálvez, Ximo Navarro, Aguirregaray; Javi Castellano; Halilovic, Vicente Gómez, Momo, Jairo; y Calleri.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.