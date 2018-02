Real Madrid vs PSG: Día, hora y canal del partido por octavos de final ida de Champions League

Real Madrid y PSG protagonizarán uno de los partidos más atractivos de los octavos de final de la Champions League. El mundo podrá ser testigo del enfrentamiento que tendrán las estrellas de ambos equipos en busca de la gloria.



¿Qué día y dónde se juega el Real Madrid y PSG? El choque de ida se llevará a cabo este martes 14 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu, un recinto con capacidad para más de 85 mil espectadores. El show está garantizado.



¿A qué hora se jugará el Real Madrid vs PSG? En Perú arrancará a las 2:45 p.m.. Mientras que en España irá a las 8:45 p.m. A continuación revisa los horarios en el resto de países.



Perú: 2:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

Argentina: 4:45 p.m.

​Colombia: 2:45 p.m.

​Ecuador: 2:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Estados Unidos: 2:45 p.m.

Honduras: 1:45 p.m.

Paraguay: 4:45 p.m.

Uruguay: 4:45 p.m.

Chile: 4:45 p.m.



¿Qué canal transmitirá el Real Madrid vs PSG? El encargado de pasar el cotejo para toda Latinoamérica es la cadena deportiva ESPN 3. Los fanáticos ya cuentan los días para pegarse al televisor y disfrutar de la Champions League.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs PSG vía Internet? No te olvides que Trome.pe. tendrá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más.



Sin duda, el Real Madrid vs PSG por la Champions League dará mucho que hablar. Los mejores tridentes del mundo tendrán su duelo aparte: Cristiano, Bale, y Benzema vs Neymar, Mbappé y Cavani. Tremendo.