En el Real Madrid vs PSG, Keylor Navas se lució tras frenar un disparo rasante de Kylian Mbappé del equipo parisino.



En el Real Madrid vs PSG, el mediocampo del equipo merengue dejó que los jugadores del cuadro parisino pudieran llegar hasta el arco de Keylor Navas.



Neymar puso en una situación inmejorable a Kylian Mbappé, quien quiso poner el balón al otro lado del poste de Keylor Navas, sin embrago, el guardameta pudo contenerlo.



Aunque Keylor Navas dejó balón rodando, Modric estaba allí para que el Real Madrid salga jugando y evitar el segundo gol del PSG.



