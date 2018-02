Real Madrid vs PSG: Marcelo casi se lesionó tras tremenda patada de Dani Alves [FOTOS y VIDEO]

En el Real Madrid vs PSG, Marcelo cayó al campo tras ser alcanzado por una patada de Dani Alves cuando el equipo merengue estaba en ataque.



En el Real Madrid vs PSG, Marcelo recibió un balón por su banda izquierda cuando fue alcanzado por su compañero de selección y rival en el este partido de Champions League.



Dani Alves golpeó el brazo de Marcelo, el árbitro frenó el partido y el jugador del PSG también se preocupó por su compañero brasileño llamando a los paramédicos del Real Madrid.



Para bien de Marcelo esto no pasó a mayores y el futbolista pudo continuar jugando en el Real Madrid vs PSG.



Sigue el minuto a minuto del Real Madrid vs PSG, AQUÍ.

Dani Alves casi lesiona a Marcelo.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE