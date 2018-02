Real Madrid vs PSG: Neymar se desnudó en sus redes sociales en la previa del partido por Champions League

El brasileño Neymar parece no estar preocupado por el choque de este martes ante Real Madrid por octavos de final ida de Champions League. El delantero de PSG se desnudó en sus redes sociales y alborotó a todos sus seguidores.



Como se puede ver en la imagen, Neymar aparece en un retrato del fotógrafo peruano Mario Testino sin prenda alguna. Solo una toalla que tapa sus partes íntimas.



¿Se tratará de alguna campaña publicitaria? Igual, Neymar no se hizo problemas y compartió la instantánea en todas sus redes sociales, generando todo tipo de comentarios.



Por otro lado, Neymar se prepara para jugar este martes ante Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu por el cotejo de ida de los octavos de final de la Champions League.



