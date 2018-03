Real Madrid vs PSG: Los palcos del Parque de los Príncipes, una máquina de hacer dinero para los parisinos

Poco importa si el PSG elimina al Real Madrid mañana de la Champions League , el partido más importante que albergará esta temporada el templo parisino garantizará al club unos ingresos récords.



Y poco tendrá que ver la venta de las 40.000 plazas destinadas al "gran público", algunas de las cuales aún pueden encontrarse en la reventa por varios miles de euros.



Obviamente, tampoco dependerá de los invitados 'glamour' (estrellas del mundo del espectáculo, políticos y empresarios) que llenarán las 242 plazas del preciado palco presidencial.



Desde la renovación del Parque de los Príncipes en 2016, los palcos VIP, con una capacidad total para 4.800 personas, es decir, un 10% del total del recinto, se han convertido en la gallina de los huevos de oro para el ambicioso PSG y el lugar donde, entre canapés y champagne a voluntad y con unas vistas inigualables sobre el césped, se cierran acuerdos comerciales o se amplían las agendas de contactos.



Todo ello ha permitido al club parisino dopar sus ingresos los días de partido, que en 2016 alcanzaron un global de 90,2 millones de euros según el gabinete Deloitte.



"Se suele decir que el 20% de las plazas del estadio aportan el 80% de los ingresos y en los días de partido, son estas plazas de 'hospitality' las que más generan", explica a la AFP Olivier Monna, responsable de la formación "Stadium manager" en el Centro del Derecho y Economía del Deporte (CDES por sus siglas en francés).



Conscientes del maná económico que estas plazas VIP podían suponer, los nuevos propietarios cataríes del PSG decidieron aumentar sensiblemente la capacidad es estos palcos VIP cuando se hicieron con la exclusividad de la gestión del estadio en 2014.



- Alfombra roja y gastronomía tres estrellas -



"Los palcos, lo había dicho desde mucho tiempo antes que hacía falta crearlos, pero no existían antes de la llegada de los cataríes. Yo había visto esto en los estadios norteamericanos", explica a la AFP Roger Taillibert, arquitecto del Parque de los Príncipes, inaugurado en 1972.



Con precios anuales que pueden ir desde los 5.400 euros por plaza a los 200.000 euros en el espacio privado de la prestigiosa Avenida del Parc, es una apuesta ganadora.



Estas exclusivas plazas se las disputan desde las multinacionales hasta los patronos de pequeñas y medianas empresas, que ven en ellas la manera de ampliar sus contactos profesionales.



Desde el inicio de la temporada, las plazas de 'hospitality' se han completado en casi cada partido.



Todo está pensado para deslumbrar al invitado antes de hablar de negocios: alfombra roja hasta la sala de trofeos, un servicio de gastronomía digno de un tres estrellas o la visita sorpresa de los jugadores después de cada partido.



"El lado amigable, completamente informal, permite tejer relaciones e iniciar conversaciones", dice Christophe Rousseau, organizador de Sportem, el Salón Europeo del Márketing Deportivo que se celebrará por segunda ocasión consecutiva en el Parque de los Príncipes los próximos 19 y 20 de marzo.



"La atmósfera ayuda a relajar un poco a la gente y los primeros contactos pueden hacerse en ese momento. Los negocios no pueden cerrarse esa noche, pero si avanzar en parte", añade.



- 'Marca de fútbol de lujo -



Esta estrategia no puede funcionar "si la gente no tiene ganas de ir a ver al equipo del París SG", advierte no obstante Olivier Monna.



Dicho de otro modo: el éxito del 'hospitality' está ligado al atractivo del equipo, ya sea por los éxitos deportivos o por los fichajes de estrellas como Ibrahimovic o Neymar.



Otro límite es la incapacidad de aumentar la capacidad del recinto a 60.000 plazas, algo más de las 48.000 actuales. "En un momento dado, ya no se podrá ampliar los muros. Habrá que inventar cosas nuevas" para aumentar los ingresos comerciales, según este especialista.



Tener este atractivo permite al PSG cultivar su imagen de "marca de fútbol de lujo" con la posibilidad de atraer patrocinadores, como el caso de la aerolínea Fly Emirates.



"Si tienes una hospitalidad del nivel de lo que quieres mostrar en términos de márketing, seguro que eso ayudará a convencer a los anunciantes porque para ellos será una manera segura y práctica de encontrar gente, subraya Christophe Rousseau.



Y, por supuesto, futuros clientes.



AFP.