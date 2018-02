Real Madrid vs PSG: El extraño mensaje de Thiago Silva tras enterarse que estaría en la banca de suplentes

En el Real Madrid vs PSG, Thiago Silva envió un extraño mensaje en Instagram después de enterarse que estaría en la banca frente a la equipo español por la ida de los octavos de final de la Champions League.



En el Real Madrid vs PSG, en reemplazo de Thiago Silva estará Presnel Kimpembe iniciando en las acciones del equipo de Unai Emery, algo que el defensa no esperó.



“Espero que Dios me ayude a mejorar”, escribió en su cuenta de Instagram previo al partido entre Real Madrid vs PSG por la ida de los octavos de final de la Champions League.



El joven Kimpembe empezó en la goleada de 4-0 frente al Barcelona en la Champions League pasado, pero Thiago Silva lo reemplazó en el partido de vuelta donde el PSG fue vencido por 6-1 ante el equipo azulgrana.



Thiago Silva estaba “increíblemente sorprendido” por la decisión de Unai Emery de dejarlo en la banca de suplente en el Real Madrid vs PSG.



