Real Madrid vs PSG: La absurda expulsión de Marco Verratti por gritar al árbitro [VIDEO]

En el Real Madrid vs PSG, Verratti fue expulsado en el partido por Champions League por reclamar una falta airadamente al árbitro del encuentro.



La defensa del Real Madrid frenó a Verratti en su intento de ingresar al área, aunque el de PSG consideró que le metieron falta y fue a gritar al juez central.



El árbitro no dudó en sacar a Verratti la segunda tarjeta amarilla- la primera fue por una falta a Casemiro- en el Real Madrid vs PSG, saliendo expulsado.



Los jugadores del PSG reclamaron al juez central, pero poco pudieron hacer para que Verratti se fuera del campo de juego.



Real Madrid ganó 2-1 al PSG en el partido de vuelta de la Champions League cuando ya se habían impuesto por 3-1 en el primer encuentro en el Bernabéu.

