Real Madrid vs. PSG: Real Madrid, vigente campeón de la Champions League se enfrentará a un difícil rival como el PSG que es la sensación en Francia y Europa gracias al tridente que han formado Neymar, Edinson Cavani y Kylian Mbappé. El partido se jugará desde las 2:45pm en el Santiago Bernabéu y en Trome.pe te traeremos todos los detalles de este vibrante encuentro.



El Real Madrid vs. PSG se centrará en el duelo entre Cristiano Ronaldo y Neymar, que no es la primera vez que se enfrentan. Ya anteriormente en el clásico español, el brasileño ha desafiado al cinco veces ganador del Balón de Oro.



Neymar, Edinson Cavani y Mbappé buscarán hacer historia y derrotar la muralla de la defensa del Real Madrid y a Keylor Navas, quien en los últimos partidos de Champions League ha salvado de varias derrotas al equipo blanco.

¿DÓNDE VER EL REAL MADRID VS. PSG?



Para ver el Real Madrid vs. PSG tienes varias alternativas, la primera, sin duda es seguir el minuto a minuto del encuentro a través de Trome.pe, donde además tendremos todas las jugadas, goles, polémicas y fotos.



Si estás en casa festejando San Valentín con los amigos, conéctate a la señal de América Tv (Canal 4), que desde las 2:30pm transmitirá en vivo y en directo el Real Madrid vs. PSG.



Si no quiere ver televisión peruana, conéctate a la señal de Fox Sports o BeIN Sports que serán los canales que también transmitirán en vivo el Real Madrid vs. PSG por octavos de final de la Champions League.



Venezuela: TVes y Meridiano Televisión.

Brasil: SporTV, Globo TV.

Argentina: TyC Sports Interior y TyC Sports Play.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Ecuador: Gamavision.

Portugal: Sport TV1.

México: Sky HD y SKY Planeta Fútbol.

Perú: CMD (Diferido)

Estados Unidos: fuboTV, beIN SPORTS USA, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS CONNECT U.S.A.



HORARIOS EN EL MUNDO DEL REAL MADRID VS. PSG



Si te encuentras fuera del Perú también puedes disfrutar del Real Madrid vs. PSG en los siguientes horarios.



España: 20:45

Argentina: 16:45

México: 13:45

Colombia: 14:45

Perú: 14:45

Chile: 16:45

Venezuela: 15:15

Los Angeles: 12:45

Nueva York: 15:45

Estados Unidos (Florida) 13:45



CRISTIANO RONALDO GOLEADOR



Cristiano Ronaldo comanda la tabla de goleadores en la Champions League con 9 tantos, tres más que dos de los rivales tendrá enfrente el miércoles, Neymar y Cavani, que este miércoles 14 no serán nada amistosos y buscarán llevarse un triunfo en el Real Madrid vs. PSG.



Si Cristiano Ronaldo es la esperanza goleadora del Real Madrid ante el PSG, Nacho, en ausencia de Carvajal, se proyecta como el hombre encargado de frenar a Neymar.



El brasileño y "su magia" centrarán la atención en su vuelta al Bernabéu desde que dejó el Barcelona para fichar por el PSG reventando el mercado (222 millones de euros).



Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la Champions League. Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la Champions League.

ALINEACIONES REAL MADRID VS. PSG



Real Madrid (ESP): Keylor Navas - Nacho, Varane, Ramos (cap.), Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. DT: Zinédine Zidane (FRA)



París SG (FRA): Areola - Dani Alves, Thiago Silva (cap.), Marquinhos, Yuri Berchiche - Verratti, Diarra (o Lo Celso), Rabiot - Mbappé, Cavani, Neymar. DT: Unai Emery (ESP)