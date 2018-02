Real Madrid vs PSG EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro blanco recibe este miércoles a los parisinos en el Estadio Santiago Bernabéu por los octavos de final ida de Champions League. Todo arranca a las 2:45 p.m. por la señal de Fox Sports. Cristiano Ronaldo y Neymar tendrán un duelo aparte.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs PSG vía Internet? Trome.pe., te traerá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más. ¡No te lo pierdas!



El Real Madrid vs PSG atraerá la mirada de todo el mundo por la gran constelación de estrellas que ambos equipos tienen en sus plantillas. Pese a que los merengues serán locales en estros primeros 90 minutos, cualquier cosa puede pasar cuando de se trata del cuadro de Emery.



Horarios en el resto de países



Perú: 2:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

Argentina: 4:45 p.m.

​Colombia: 2:45 p.m.

​Ecuador: 2:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Estados Unidos: 2:45 p.m.

Honduras: 1:45 p.m.

Paraguay: 4:45 p.m.

Uruguay: 4:45 p.m.

Chile: 4:45 p.m.



Real Madrid, vigente campeón de la Champions League, viene de levantar en la Liga Santander, donde el último fin de semana golearon 5-2 a Real Sociedad con triplete de Cristiano Ronaldo. Igual, sigue a 17 puntos del líder Barcelona.



PSG, por su parte, vive otro presente en la Liga de Francia. Los parisinos con punteros de la tabla de posiciones con 65 unidades, 12 más que el segundo Mónaco. Sin duda el gran equipo que armaron con Neymar a la cabeza está dando frutos. Aunque e realidad, su principal objetivo es el trofeo de la Champions League.



En el Real Madrid vs PSG habrá un partido aparte entre sus tridentes: Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema vs Neymar, Mabppé y Edinson Cavani. ¿Quién terminará siendo la máxima figura?



La última vez que Real Madrid y PSG se vieron las caras fue en la International Champions Cup del pasado 27 de julio de 2016. Aquel día los franceses se impusieron 3-1 con goles de Ikoné y doblete de Meunier. No estuvieron Cristiano Ronaldo ni Neymar, entre otras figuras.



¿Y por la Champions League? Pues un 3 de noviembre de 2015 por la fase de grupos del torneo. Real Madrid venció 1-0 con tanto de Nacho a los 35'. En aquel PSG jugaba el delantero sueco Ibrahimovic, quien hacia dupla con Cavani.

