Real Madrid vs PSG EN VIVO ONLINE. Merengues y parisinos se verán las caras por la vuelta de los octavos de final de la Champions League en el Estadio Parque de los Príncipes. Neymar será el gran ausente de este partidazo.



Real Madrid llega con buena ventaja a este duelo con PSG tras el 3-1 de la ida en España, donde Cristiano Ronaldo marcó un doblete. La presión será para el cuadro del técnico español Emery. A continuación revisa los horarios en el resto de países.



Argentina / 4:45 p.m.

Colombia / 2:45 p.m.

Chile / 4:45 p.m.

España / 8:45 p.m.

Ecuador / 2:45 p.m.

México / 1:45 p.m.

Perú / 2:45 p.m.

Paraguay / 4:45 p.m.

Uruguay / 4:45 p.m.

Estados Unidos / 2:45 p.m. (Florida)



¿DÓNDE VER EL REAL MADRID VS PSG?



Para ver el Real Madrid vs PSG tienes varias alternativas. La primera, en caso no tengas una TV cerca, es seguir el minuto a minuto del encuentro a través de Trome.pe. , donde además tendremos todos los videos de las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más.



Pero si estás en casa esperando el inicio del Real Madrid vs PSG, conéctate a la señal de ESPN 2 (para toda Latinoamérica). En España lo puedes ver por beIN SPORTS. ¡No te lo pierdas!



Real Madrid viajó a París con todas sus figuras, aunque Toni Kroos y Luka Modric entrenaron de manera diferenciada por precaución tras superar sus respectivas lesiones. Igual, Zidane los tendrá desde el arranque.



PSG, que no contará con Neymar (operado), recuperó al defensa central Marquinhos y a al delantero Kylian Mbappé. Los franceses buscarán la remontada para clasificar a cuartos de final de Champions League.



Real Madrid vs PSG: Alineaciones probables



PSG: Areola, Alves, Silva, Marquinhos, Kurzawa, Verratti, Lo Celso, Rabiot, Di María, Mbappé, Cavani.



Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Isco, Bale, Benzema, Cristiano.