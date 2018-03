Real Madrid vs PSG EN VIVO Fecha, hora y canal del partido de vuelta de octavos de final de Champions League

Real Madrid y PSG protagonizarán uno de los mejores encuentros de octavos de final vuelta de Champions League (en la ida los blancos ganaron 3-1). Conoce los horarios y canales de transmisión. ¿Te lo vas a perder? ¡Toma nota!



¿Qué día y dónde se jugará el Real Madrid vs PSG? El choque de vuelta se llevará a cabo este martes 6 de marzo en el Estadio Parque de los Príncipes de Paris, que seguro lucirá un marco impresionante de hinchas.



¿A qué hora se jugará el Real Madrid vs PSG? En Perú arrancará a las 2:45 p.m.. Mientras que en España irá a las 8:45 p.m.. A continuación revisa los horarios en el resto de países.



Argentina / 4:45 p.m.

Colombia / 2:45 p.m.

Chile / 4:45 p.m.

España / 8:45 p.m.

Ecuador / 2:45 p.m.

México / 1:45 p.m.

Perú / 2:45 p.m.

Paraguay / 4:45 p.m.

Uruguay / 4:45 p.m.

Estados Unidos / 2:45 p.m. (Florida)



¿Qué canal transmitirá el Real Madrid vs PSG? El encargado de pasar el cotejo para toda Latinoamérica es la cadena deportiva ESPN 2. En España lo puedes ver por beIN Sports.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs PSG vía Internet? No te olvides que Trome.pe. tendrá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más.



Real Madrid, que en la ida venció 3-1, viajó con toda su artillería a París. PSG, por su parte, no podrá contar con el brasileño Neymar por lesión. ¿Qué equipo pasará a cuartos de final de Champions League?