Real Madrid vs PSG Horarios y canales. Españoles y franceses se ven las caras en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 5 del Grupo A de Champions League. El equipo de Zinedine Zidane busca el pase a octavos de final tras mal arranque en el torneo de la UEFA.

Real Madrid y PSG miden fuerzas este martes 26 de noviembre, en lo que para mucho será uno de los encuentros más atractivos de la jornada de Champions League. Recordemos en la ida, los ‘parisinos’ golearon 3-0 a los ‘merengues’.

Real Madrid vs PSG: Horarios del mundo

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos (Miami) / 3:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Venezuela / 4:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m

Uruguay / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

Brasil / 5:00 p.m.

España / 9:00 p.m.

Real Madrid vs PSG será trasmitido por la señal de Fox Sports para Latinoamérica. En España por Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus y Movistar+. En Estados Unidos por TUDN Radio, B/R Live, UniMás, Univision NOW, TUDN en Vivo, TUDN USA, Watch TNT y TNT USA.

PSG es el líder invicto del Grupo A de Champions League con 12 puntos. Mientras que Real Madrid es segundo con 7 unidades. Brujas (3°) y Galatasaray (4°) tienen 2 y 1, respectivamente.

Cabe resaltar que para este cotejo PSG recupera a su máxima estrella, el brasileño Neymar, que ya cumplió su sanción en Champions League y viajó con su equipo a Madrid. El delantero tampoco estuvo en el choque de París.