Real Madrid vs Rayo Vallecano: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Con Luis Advíncula y Benzema por Liga Santander

Real Madrid vs Rayo Vallecano : EN VIVO ONLINE TV El cuadro merengue enfrenta al equipo de la 'franja' este sábado en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 16 de la Liga Santander. Sin Bale pero con Benzema, Real Madrid busca un triunfo ante Rayo Vallecano de Luis Advíncula, que será titular en el duelo por LaLiga.



El Real Madrid vs Rayo Vallecano es un duelo clave para ambos clubes en sus pretensiones para la presente temporada en LaLiga. Los merengues no tienen margen de error si desean pelear por el título y el rival necesita desesperadamente salir de la zona de descenso para mantenerse en Primera División.



El equipo de Luis Advíncula es penúltimo en la tabla de posiciones con solo 10 puntos. Por su parte, los dirigidos por Santiago Solari marchan en el cuarto lugar con 26 unidades, a cinco del líder Barcelona, previo al duelo Real Madrid vs Rayo Vallecano. Luis Advíncula enfrentará a la ofensiva del equipo blanco. El lateral peruano se ha consolidado como titular y es pieza fundamental.



Para los de Solari, el Real Madrid vs Rayo Vallecano será la última prueba previo a su participación en el Mundial de Clubes. Por ello, busca los tres puntos para arribar a Emiratos Árabes con confianza y tranquilidad.

Vinicius Junior GOL en el Real Madrid vs. Melilla por la Copa del Rey. (FUENTE: beIN Sports)

Además el equipo blanco busca recuperarse de la aparatosa derrota 3-0 en el Santiago Bernabéu ante CSKA de Moscú por la Champions League. El Real Madrid vs Rayo Vallecano se presenta en el papel como la mejor oportunidad para levantar cabeza.



Solari no podrá contar por lesión con Gareth Bale para el Real Madrid vs Rayo Vallecano y será reemplazado por Marco Asensio. Vinicius e Isco Alarcón van al banco de suplentes. Marcelo seguirá por la banda.



La mala situación deportiva que atraviesa el equipo preocupa mucho a plantilla, cuerpo técnico y directiva y la visita al Santiago Bernabéu no permite ser optimista. Conscientes de la dificultad de puntuar contra el Real Madrid, el Rayo se aferra a una tarde de gloria y a una victoria la siguiente jornada frente al Levante en Vallecas para irse con una cierta esperanza al parón navideño.

Real Madrid vs Rayo Vallecano: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Con Luis Advíncula y Benzema por Liga Santander

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Rayo Vallecano:



Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Carvajal; Marcos Llorente, Modric, Ceballos; Lucas Vázquez, Marco Asensio y Benzema.

Rayo Vallecano : Dimitrievski; Advíncula, Gálvez, Velázquez, Alex Moreno; Comesaña, Imbula; Embarba, Pozo, Álvaro García; y Alex Alegría.

