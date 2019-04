Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO Con regreso de Luis Advíncula, se miden por Liga Santander

Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO EN DIRECTO. 'Merengues' visitan este domingo a la 'Franja' en el Estadio de Vallecas por al fecha 35 de Liga Santander. El partido arrancará a la 1:45 p.m. de Perú (8:45 p.m. de España) por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica.



Rayo Vallecano del técnico Paco Jémez está obligado a ganar a Real Madrid para mantener sus chances de salvar la categoría en las últimas jornadas de Liga Santander. Complicada situación para el local.

Por otro lado, Rayo Vallecano tendrá una gran baja. No podrá contar con su goleador Raúl de Tomás, quien pertenece a Real Madrid y está impedido de jugar ante su ex equipo por una cláusula en su contrato.



El que sí regresa en Rayo Vallecano es el peruano Luis Advíncula. 'Lucho' entró a convocatoria tras 'castigo' de Jémez por tonta expulsión hace 3 partidos. ¿Lo pondrá de titular?



Real Madrid, por su parte, solo juega por el honor en la Liga Santander, ya que Barcelona acaba de levantar el torneo doméstico frente a Levante (1-0).



Real Madrid tampoco tendrá a su '9' referente. Karim Benzema no viajó con el equipo de Zinedine Zidane por lesión muscular. El francés se perderá su primer partido de Liga Santander, pues estuvo en todos los anteriores.