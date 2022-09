Real Madrid superó 2-1 al Real Betis por la jornada 4 de LaLiga Santander en el Estadio Santiago Bernabeu. Vinicius adelantó a la ‘Casa Blanca’ a los 9 minutos, sin embargo, la visita encontró el empate gracias a Sergio Canales a los 17′. Finalmente, Rodrygo puso cifras definitivas a los 65′.

Real Madrid vs Betis EN VIVO: Minuto a minuto

SEGUNDO TIEMPO

64′ GOOOOOOOLLLLL DEL REAL MADRID. Rodrygo aparece en el área para poner el 2-1.

PRIMER TIEMPO

17′ GOOOOOOLLLL DEL REAL BETIS. Sergio Canales define por entre las piernas de Courtois.

10′ GOOOOOOLLLLL DEL REAL MADRID. Vinicius la pone por encima del arquero tras pase de Alaba.

- Salen los equipos a la cancha.

En Madrid, Real Madrid y Betis, los dos mejores equipos por puntaje de la liga española, se verán las caras y en juego estará la cima del campeonato. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Betis?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 9:15 a.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 10:15 a.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 11:15 a.m.

España: 4:15 p.m.

Real Madrid vs. Betis: canales del partido y cómo ver por TV

El Real Madrid vs. Real Betis será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga española. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y será transmitido en Sudamérica, por ESPN y Star+(Star Plus). En México, la contienda se podrá ver por Blue To Go Video Everywhere y Sky HD; en España, vía Movistar Laliga 2, Movistar Laliga, Movistar+ y Movistar Laliga UHD, mientras que en Estados Unidos, el canal con los derechos es ESPN+.

Real Madrid vs. Betis: así llegan los equipos

El Real Madrid y el Betis, los únicos dos equipos que han ganado sus partidos en las tres primeras jornadas de la liga española, se enfrentan en un duelo por todo lo alto.

El escenario será el mítico Bernabéu, que se encuentra todavía en obras pero al que vuelve el equipo blanco, que jugó sus tres primeros encuentros de esta liga como visitante, saliendo victorioso de los estadios del Almería, el Celta de Vigo y el Espanyol.

En la noche del domingo al lunes, se colocó el nuevo césped y el Betis será por lo tanto el primer equipo que tenga el honor de estrenarlo en el coliseo del vigente campeón de España y de Europa.

“Cada partido es importante, pero no determinante. Hay equipos que empiezan bien, a otros les cuesta más. Los momentos de dificultad llegan para todos, pero lo importante es salir de ese momento rápido”, comentó en la previa, el entrenador de Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Para el elenco albo, este cotejo ante los béticos es el último antes de iniciar, el martes de la próxima semana, su defensa del título en la Liga de Campeones, visitando al Celtic en Glasgow.

La última vez que merengues y béticos se enfrentaron fue el 20 de mayo pasado, en el cierre de LaLiga 2021-22. Aquel día, el resultado fue un empate sin goles.

Real Madrid vs. Betis: probables alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde, Vinicius Junior y Karim Benzema. DT: Carlo Ancelotti.

Real Betis: Rui Silva, Youssouf Sabaly, Luiz Felipe, Edgar González, Alex Moreno, Guido Rodríguez, William Carvalho, Sergio Canales, Nabil Fekir, Juanmi y Borja Iglesias. DT: Manuel Pellegrini.

¿Dónde juega Real Madrid vs. Betis?