Real Madrid vs Real Betis: EN VIVO EN DIRECTO VER ESPN 2 TV ONLINE por Liga Santander

Real Madrid vs Real Betis EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro blanco visita este domingo a los béticos en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla por la fecha 24 de la Liga Santander. Todo iniciará a las 2:45 p.m. de Perú (8:45 p.m. de España) por la señal de ESPN 2 para toda Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Real Betis vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más.



Real Madrid vuelve a la Liga Santander luego de una gran victoria por la Champions League. Los de Zinedine Zidane vencieron de local 3-1 al PSG de Neymar con doblete de Cristiano Ronaldo por octavos de final ida del torneo.



Igual, eso no quita su irregular campaña que vienen realizando en la Liga Santander, pues marchan en la cuarta casilla de la tabla de posiciones con 42 puntos, a 17 unidades del líder Barcelona.



Real Betis, por su parte, llega a este partido con Real Madrid tras 2 victorias al hilo en Liga Santander (Villarreal y Deportivo La Coruña). Los béticos son novenos de la tabla con 33 puntos.



Una de las novedades en el once del Real Madrid sería el titularato de Marco Asensio en lugar de Karim Benzema, quien no encuentra su mejor nivel con los merengues.



Real Madrid vs Real Betis: Alineaciones probables



Real Betis: Adán; Mandi, Bartra, Amat; Francis, Guardado, Fabián, Durmisi; Joaquín, Loren y Tello.



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Lucas Vázquez, Marco Asensio; Bale y Cristiano Ronaldo.