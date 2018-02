Real Madrid vs Real Sociedad: EN DIRECTO EN VIVO ONLINE TV la Liga Santander

Real Madrid vs Real Sociedad : EN VIVO EN DIRECTO El cuadro madridista enfrenta a los 'Realistas' este sábado en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 23 de la Liga Santander . Real Madrid busca un triunfo anteReal Sociedad que lo motive previo a la Champions League. (2:45 p.m.) (DirecTv canal 610)



El Real Madrid vs Real Sociedad será un duelo con bastante presión y sin margen de error, debido al mal momento del equipo de Zinedine Zidane, ocasionado por la irregularidad de resultados.



Con la mirada puesta en el partido miércoles ante PSG por los octavos de final de la Champions League, el cuadro madridista tampoco puede descuidarse en la liga. Una derrota en el Real Madrid vs Real Sociedad podría dejarlo fuera de la zona de clasificación a la Champions League.



Ese escenario sería el peor de todos los posibles. El equipo merengue mirando al PSG desde el quinto lugar de la tabla de posiciones -si pierde en el al Real Madrid vs Real Sociedad- y solo con la Europa League entre manos, sería perjudicial para el animo del equipo previo al duelo europeo.

Real Madrid 2-2 Levante: resumen y goles

Dos frentes complicados que solo dos victorias seguidas podrían solucianar a corto plazo, pero que está lejos de ser posible debido a juego mostrado por los pupilos de Zinedine Zidane. El Real Madrid vs Real Sociedad, es clave, pero ante PSG, es decisivo.



Zinedine no podrá contar con Jesús Vallejo y Dani Ceballos lesionados; y todavía no decide darle descanso a Toni Kroos y Gareth Bale. Real Sociedad no contrará con su estrella goleadora Willian José.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Real Sociedad:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Nacho o Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Isco; Bale o Asensio, Cristiano Ronaldo, Benzema.



Real Sociedad: Rulli; Odriozola, Héctor Moreno, Elustondo, De la Bella; Illarramendi, Zubeldia, Prieto; Juanmi, Oyarzabal, Agirretxe.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.