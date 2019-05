Real Madrid vs Real Sociedad: EN VIVO Con Benzema y Vinicius, juegan por la Liga Santander

Real Madrid vs Real Sociedad : EN VIVO EN DIRECTO El cuadro merengue se enfrenta al equipo de los 'Realistas' este domingo en el estadio Municipal de Anoeta de San Sebastián por la fecha 37 de la Liga Santander. Real Madrid busca un triunfo ante Real Sociedad para cerrar la temporada de la mejor manera. (11:30 a.m. hora peruana) (TV: DirecTV para América) (TV: Bein Sports LaLiga para España)



El partido Real Madrid vs Real Sociedad será de mucha presión para los locales y un nuevo desafío para los jugadores merengues, que necesitan demostrar su valía con miras al inicio de una nueva temporada bajo el mando del técnico Zinedine Zidane.



El encuentro Real Madrid vs Real Sociedad será decisivo para los azules que pretenden alcanzar un cupo a la próxima Europa League 2019-2020. Desde el octavo lugar, los Realistas necesitan superar a Athletic Club de Bilbao para encaminar su clasificación al torneo europeo.



El duelo Real Madrid vs Real Sociedad representa para Zinedine Zidane una oportunidad para romper la mala racha de su equipo jugando de visita. Los blancos sumaron cuatro partidos seguidos sin ganar fuera del estadio Santiago Bernabéu desde el regreso del DT francés.



Además, el encuentro Real Madrid vs Real Sociedad, ha dado nuevas pistas sobre el futuro del club con Zidane. La salida de Gareth Bale se evidencia en medio de los rumores que al parecer se confirmarán en breve. El galés no fue convocado al igual que Raphael Varane. El portero Keylor Navas es otra baja pero por lesión.

Para el duelo Real Madrid vs Real Sociedad, se espera la presencia de Karim Benzema tras recuperarse de una lesión muscular. El francés busca superar su mejor registro goleador (32 tantos) desde su llegada a 'Casa blanca'.



Se suman a las ausencias del Real Madrid, Sergio Ramos, Álvaro Odriozola y Sergio Reguilón en la defensa. En todos los casos sentidos. Vuelven a la convocatoria Luka Modric y Marcos Llorente. Se espera la titularidad de Vinicius.



En la previa del Real Madrid vs Real Sociedad, el equipo titular de Zinedine Zidane es una incognita. El francés está rotando o probando en partidos ofiales a los jóvenes jugadores y los que supone podrían quedarse en el club. Tal es el caso de Mariano Díaz, Hrahim Díaz y Valverde, titulares en el último triunfo ante Villarreal.



La Real Sociedad llega con opciones de pelear por posición europea, algo sorprendente hace tres jornadas cuando cayeron en casa ante el Villarreal y el entorno dudaba de la solvencia de una plantilla que luego ha vencido a Getafe, y fuera al Alavés para tener un objetivo por el que luchar en el final de LaLiga.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Real Sociedad:



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Asensio y Benzema.

Real Sociedad : Rulli; Zaldua, Moreno, Llorente, Muñoz; Rubén Pardo, Zubeldia, Merino; Juanmi, Barrenetxea y Oyarzabal.

