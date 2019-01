Real Madrid vs Real Sociedad: EN VIVO Con Isco y Benzema, juegan por la Liga Santander

Real Madrid vs Real Sociedad : EN VIVO EN DIRECTO El cuadro blanco se enfrenta a los realistas este domingo en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 18 de la Liga Santander. Real Madrid busca un triunfo ante Real Sociedad para recuperar terreno en la tabla. (12:30 p.m. hora peruana) (18:30 horas españolas) (TV: ESPN 2 para América) (TV: Bein Sports LaLiga para España)



Real Madrid vs Real Sociedad será un duelo clave para el técnico Santiago Solari tras el magro empate ante el colero Villarreal que lo dejó seriamente cuestionado por la irregularidad de resultados.



Previo al Real Madrid vs Real Sociedad los merengues perdieron la opción de meterse en la pelea por el título y se juega sus últimas chances tras alejarse a siete puntos del líder Barcelona.



De cara al partido Real Madrid vs Real Sociedad, los blancos ocupan el cuarto lugar con 30 puntos, siendo superado por Sevilla (32 unidades) y Atlético Madrid (34). El rival está hundido en el puesto 15 con 19 unidades, pero luego de la sorpresa de Villarreal que ocupaba lugar de descenso, no hay seguridad de una cómoda victoria.



El ritmo de Barcelona y sus escoltas aumenta la presión para el equipo de Solari con miras al Real Madrid vs Real Sociedad. El auspicioso arranque del DT argentino motivó su ratificación hasta el final de temporada pero ahora podría quedarse sin opciones al título.

Real Madrid vs Villarreal: Gol de Benzema (Fuente: LaLiga Santander)

Una derrota o empate en el Real Madrid vs Real Sociedad, pondría a los madridistas a merced de Alavés, que le podría arrebatar el lugar de clasificación a Champions League y comenzar la discreta batalla por un torneo europeo.



Las dificultades de Solari aumentaron luego de la lesión de Gareth Bale que será baja hasta finales de enero. Isco Alarcón en busca de redención entra al equipo titular para el Real Madrid vs Real Sociedad.



No obstante, Vinicius Junior entra en la puja y marca la duda en el once de Solari, con Lucas Vázquez y Karim Benzema como fijos en el ataque del duelo Real Madrid vs Real Sociedad.



Aparte de Bale, no fueron convocadod por lesión al Real Madrid vs Real Sociedad, Marco Asensio, Mariano y Marcos Llorente. A estos se suma Luka Modric, en plena recuperación de gripe.

Real Madrid vs Real Sociedad: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Isco Benzema Liga Santander Real Madrid vs Real Sociedad: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Isco Benzema Liga Santander

La visita inicia un nuevo proceso con el técnico Imanol Alguacil y espera dar la sorpresa en el Bernabéu pero ha sufrido la merma del equipo por lesiones.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Real Sociedad:



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Isco y Benzema.

Real Sociedad : Rulli; Zaldua, Aritz, Llorente, Héctor Moreno; Illarramendi, Zubeldia, Zurutuza; Januzaj, Oyarzabal y Willian José.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.