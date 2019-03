Real Madrid vs Real Valladolid EN VIVO Juegan por la Liga Santander

Real Madrid vs Real Valladolid : EN VIVO EN DIRECTO El equipo merengue enfrenta a los blanquivioletas este domingo en el estadio Estadio Municipal José Zorrilla por la fecha 27 de la Liga Santander. Real Madrid obligado a ganar al Real valladolid para recuperarse de la crisis de resultados. (2:45 p.m. hora peruana) (TV: ESPN 2 para América) (TV: Movistar Partidazo para España) (20:45 horas españolas)



Real Madrid vs Real Valladolid será el partido de consuelo o la catastrofe absoluta del equipo de Santiago Solari, que llega tras de la eliminación aparatosa de la Champions League por parte del Ajax, que lo goleó en el mismo Santiago Bernabéu.



Así, horas antes del encuentro Real Madrid vs Real Valladolid, el DT Solari envuelto es culpado por la crisis del cuadro blanco y crecen los rumores de su destitución tras quedarse sin opciones en el torneo de Europa, LaLiga y la Copa del Rey.



Tres derrotas seguidas y dos de ellas ante Barcelona, colocaron a los merengues en una crisis de resultados sin precedentes. El duelo Real Madrid vs Real Valladolid puede incluso agravar la situación si es que no consigue una victoria y pone en juego su presencia en la próxima edición de la Champions.



En la previa del Real Madrid vs Real Valladolid, los merengues (3°) quedaron a 15 puntos del líder Barcelona, que venció a Rayo Vallecano, pero con Getafe acechando desde el cuarto lugar, último cupo a la Liga de Campeones, con solo tres puntos de diferencia y cuando faltan 36 puntos por disputar en LaLiga.

Real Madrid 1-4 Ajax: resumen y goles

Solari se defendió luego de la eliminación de la Champions pero se presume su salida luego del choque Real Madrid vs Real Valladolid. El técnico argentino disparó contra sus propios jugadores.



La situación se pone cuesta arriba para Solari, que deberá recomponer al equipo sin Carvajal, Marcos Llorente, Gareth Bale, Vinicius y Lucas Vázquez, todos ellos lesionados. Se suma Sergio Ramos suspendido. Se espera el regreso de Marcelo, Asensio y Odriozola.

Real Madrid vs Real Valladolid EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por ESPN y Movistar Partidazo la Liga Santander Real Madrid vs Real Valladolid EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por ESPN y Movistar Partidazo la Liga Santander

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Real Valladolid:



Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Ceballos, Modric; Marco Asensio, y Benzema.

Real Valladolid : Masip; Antoñito o Moyano, Joaquín, Kiko Olivas, Nacho; Keko, Míchel, Alcaraz, Hervías; Óscar Plano y Sergi Guardiola.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.