Real Madrid vs Real Valladolid : EN DIRECTO ONLINE TV El cuadro merengue juega ante los blanquivioletas este sábado en el estadio Santiago Bernabéu por fecha 11 de la Liga Santander. Real Madrid busca un triunfo ante Real Valladolid para romper mala racha en el torneo español. (10:15 hora peruana) (TV: DirecTv para América) (16:15 horas españolas) (TV: Bein Sports para España)



Real Madrid vs Real Valladolid será un duelo clave para el técnico blanco Santiago Solari, por ahora interino tras la salida de Lopetegui, con la premisa de romper la mala racha de cinco partidos sin ganar en la Liga Santander.



Además el partido Real Madrid vs Real Valladolid podría encaminar a los merengues a su recuperación en la tabla con miras, inicialmente, a los puestos de clasificación a la zona de Champions League 2018-2019.



El técnico Santiago Solari tiene en cuenta que una victoria en el Real Madrid vs Real Valladolid podría darle chances de quedarse como DT merengue lo que resta de la temporada pese a los rumores de la llegada del italiano Antonio Conte.

Real Madrid 4-0 Melilla: Goles y resumen (Video: LaLiga TV)

Solari a marcado diferencias tras darle la confianza a Vinicius Junior, que fue postergado por Lopetegui, y entró en la convocatoria del Real Madrid vs Real Valladolid junto a Gareth Bale y Karim Benzema. El brasileño brilló en el triunfo 4-0 ante Melilla por la Copa del Rey.



En los últimos 15 puntos en disputa en la Liga Santander, los blancos solo consiguieron uno y se distanciaron siete del líder Barcelona. Por ello, para el Real Madrid vs Real Valladolid no tienen margen de error.



No obstante, Solari tendrá que lidiar con las bajas de Dani Carvajal, Marcelo, Vallejo, Mariano y Varane, por lesión. Así, el once merengue tendrá varias modificación que esperan no afecte su funcionamiento de cara al Real Madrid vs Real Valladolid.



El rival, es el equipo sorpresa de la Liga Santander tras entrar en zona de Europa League y mantenerse invicto en los últimos seis partidos con cuatro victorias entre ellos. Para el Real Madrid vs Real Valladolid el DT violeta Sergio González contará con su jugador clave Duje Cop pero Keko, Ivi López y Salisú estarán ausentes por lesión.

Real Madrid vs Real Valladolid: EN VIVO Con Vinicius, Bale y Benzema, juegan la Liga Santander Real Madrid vs Real Valladolid: EN VIVO Con Vinicius, Bale y Benzema, juegan la Liga Santander

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Real Valladolid:



Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos; Modric, Isco, Bale; y Benzema.

Real Valladolid : Masip; Moyano, Calero, Kiko Olivas, Antoñito; Nacho, Alcaraz, Míchel, Toni; Óscar Plano y Unal.

​Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.