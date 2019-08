Real Madrid vs Real Valladolid EN VIVO Se miden en el Bernabéu por la Liga Santander

Real Madrid vs Real Valladolid EN VIVO EN DIRECTO. 'Blancos' reciben este sábado a los 'Pucelanos' en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 2 de Liga Santander. El partido arrancará a las 12 del mediodía de Perú (7:00 p.m. de España) por la señal de ESPN para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Real Valladolid vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Real Madrid de Zinedine Zidane se reencontrará con su gente tras su gran inicio de Liga Santander, donde se impuso 3-1 frente a Celta de Vigo fuera de casa. Merengues no quieren perder liderato.

Para el choque con Real Valladolid, Real Madrid tendrá el regreso de Dani Carvajal. Pero la baja de Luka Modric, quien fue expulsado en el anterior fecha. El que todavía no se recupera es Eden Hazard.



En otra de las novedades de Real Madrid, James Rodríguez volvería a estar en el banquillo y podría tener minutos con Real Valladolid, a la espera de conocer su futuro cercano, pues el libro de pases se cierra el 2 de setiembre.



Real Valladolid, por su parte, también ganó en el arranque de la Liga Santander. Se impuso 2-1 ante Real Betis de visita. Ahora tendrán dura tarea con Real Madrid, al que no gana hace 19 años en el Bernabéu.

Real Madrid vs Real Valladolid: Alineaciones probables



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Isco, Bale; Vinicius, Benzema.



Real Valladolid: Masip; Nacho, Salisu, Kiko, Moyano; Emeterio, Michel, Plano, Porro; Unal, Guardiola.