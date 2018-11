Real Madrid vs Roma EN VIVO EN DIRECTO ESPN TV ONLINE por el Grupo G de Champions League

Real Madrid vs Roma EN VIVO EN DIRECTO. 'Blancos' visitan este martes a los 'Romanos' en el Estadio Olímpico de Italia por la penúltima fecha del Grupo G de Champions League. El partido arrancará a las 3:00 p.m. de Perú (10:00 p.m. de España) por la señal de ESPN para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Roma vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Real Madrid y Roma, que comparten el liderato del Grupo G de Champions League con 9 puntos, saldrán en busca de la clasificación a octavos de final del certamen a falta de una jornada.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 10:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Venezuela / 4:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.



Para este martes, Real Madrid no podrá contar con los siguientes jugadores: Navas, Odriozola, Nacho, Reguilón y Casemiro. Igual, la visita cuenta con una gran plantilla con Bale, Benzema, Marcelo y Ramos a la cabeza.



Dani Carvajal regresará al once de Real Madrid tras superar una larga lesión muscular que lo alejó de los terrenos de juego. El español estará de lateral derecho.



Roma, por su parte, también cayó el último fin de semana en el torneo local. Fue 1-0 ante Unidese. El local tiene dos bajas para el choque con Real Madrid: Diego Perotti y Lorenzo Pellegrini.



Igual, la Roma tiene a uno de los máximos goleadores de la Champions League. Se trata del bosnio Edin Dzeko (5), quien estará acompañado por Cengiz Under y El Shaarawy.



Real Madrid vs Roma : Alineaciones probables



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Isco, Vásquez, Isco; Bale, Benzema.



Roma: Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante, Zaniolo, Under; El Shaarawy, Dzeko.