Real Madrid vs Roma EN VIVO EN DIRECTO FOX SPORTS TV ONLINE por el Grupo G de la Champions League

Real Madrid vs Roma EN VIVO EN DIRECTO. 'Blancos reciben este miércoles a los 'Romanos' en el Estadio Santiago Bernabéu por la primera fecha del Grupo G de la Champions League. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú (9:00 p.m. de España) por la señal de Fox Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Roma vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Real Madrid, ganador de las últimas 3 Champions League, buscará seguir haciendo historia en la competición, ahora sin su goleador Cristiano Ronaldo y el técnico Zinedine Zidane. El primer rival a vencer es la Roma.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 9:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Chile / 4:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.



Ahora, con Julen Lopetegui en el banquillo, Real Madrid encontró otro estilo de juego con Karim Benzema, Gareth Bale, Isco y Marco Asensio como principales protagonistas en la ofensiva.



La gran incógnita del Real Madrid está en el arco. El DT español aún no tiene un preferido, pese a que Courtois atajó en los últimos 3 partidos. ¿Volverá Keylor Navas?

Un triunfo ante la Roma significará un alivio para el Real Madrid, que el último fin de semana no pasó del empate ante Athletic Club y permitió que el Barcelona se quede como único líder de la Liga Santander con 2 puntos de diferencia sobre los blancos.



Roma, por su parte, no la pasa bien en la Serie A de Italia. Los romanos no ganan hace 3 partidos y se ubican entre los últimos lugares de la tabla de posiciones. Igual, querrán dar la sorpresa en el Bernabéu frente a Real Madrid.



Real Madrid vs Roma: Alineaciones probables



Real Madrid: Navas (o Courtois), Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Isco, Bale, Asensio, Benzema.



Roma: Olsen, Manolas, Fazio, Marcano, Florenzi, De Rossi, Kolarov, Cristante, Pellegrini, Under, Dzeko.